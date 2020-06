Merkel-Doku im Ersten : Haben wir es geschafft?

Eigentlich hätte man diesen Film nach knapp fünf Minuten beenden können. Die Journalistin Ferda Ataman stellt da die Frage zur innenpolitischen Lage in Deutschland: „Warum ist die Stimmung so aufgeladen?“ Das zu beantworten sei „seit 2015 nicht gelungen“. Die Frage ist in Wirklichkeit leicht zu beantworten. Einwanderung war in allen modernen Gesellschaften schon immer hoch umstritten, nicht zuletzt, wenn es sich um den Zuzug von einer Million Menschen in kürzester Zeit handelt. Manche fürchten das Schlimmste, andere halten es für einen Vitalitätsschub in einem demographisch ausgemergelten Land. So unterschiedlich die Meinungen und Erwartungen, so kontrovers die Debatte. Am Ende beurteilen die Bürger diese Politik mit ihrer Wahlentscheidung. In Deutschland geschah das 2017 bei der Bundestagswahl: Die Regierungsparteien erlitten desaströse Verluste, die AfD wurde stärkste Oppositionspartei. Schon vor der Wahl versuchte die Bundesregierung die weitere Zuwanderung durch alle möglichen Restriktionen zu beschränken, bekanntlich auch mit einem gutbezahlten Torwächter aus Ankara.

So hätte Michael Richter seine Dokumentation „Angela Merkel: ,Wir schaffen das!’“ schnell zu einem Fazit führen können: Harte Konflikte über wichtige Themen sind unvermeidbar. Polarisierung drückt auf die Stimmung, Zeit für Besinnlichkeit gibt es dann eher selten. Es kommt darauf an, dass das politische System gesellschaftliche Spannungen zivilisiert verarbeitet. Am Ende werden alle Bürger in einer parlamentarischen Demokratie die Entscheidung einer Mehrheit akzeptieren müssen, ohne deswegen der Sichtweise der Minderheit ihre Legitimation oder Legitimität abzusprechen. Das Selbstverständliche ist bei uns aber nicht mehr selbstverständlich, weshalb der Autor in weiteren 33 Minuten nach den Gründen der Polarisierung sucht. Dafür spannt er einen weiten Bogen, der von der Flüchtlings- bis zur Corona-Krise reicht. Der Ausgangspunkt ist der berühmte Satz der Bundeskanzlerin vom „Wir schaffen das!“, den sie noch vor der Grenzöffnung am 31. August 2015 in der Bundespressekonferenz formuliert hatte. Er wird als Symbol der Polarisierung gedeutet: Die einen sagen, wir schaffen das nicht. Andere dagegen meinen, wir hätten es schon geschafft.