Pandemie-Doku : Wie sich die Bilder gleichen

Krankenschwestern tragen Mund-Nasen-Schutz, Kinder stehen vor einem Tor mit dem Schild „Schule wegen Grippe-Epidemie geschlossen“. Es sind mehr als hundert Jahre alte Schwarzweißaufnahmen, mit denen die Doku „Mensch gegen Virus“ aus der Reihe „Geschichte im Ersten“ beginnt. Die Aufnahmen aus den Jahren 1918/19 zeigen Auswirkungen der Spanischen Grippe, der „Mutter der modernen Pandemien“. Während die erste Welle 1918 noch relativ mild verlief, war die zweite Welle ungleich tödlicher. Ein Jahr später schien alles vorbei. So plötzlich die Krankheit gekommen war, so plötzlich verschwand sie. Scheinbar. Von Viren und deren Mutationen war noch nichts bekannt.

Aus Spanien stammte das Virus, das sie auslöste, übrigens keineswegs. Ein Koch in Kansas, der Kontakt mit wohl infizierten Schweinen hatte und in der Truppenversorgung arbeitete, gilt als Patient null. Zahlreiche Soldaten wurden nach Europa verschifft und verbreiteten den Erreger. Die Doku schneidet Bilder der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs mit denen aus Grippe-Notlagern und Lazaretten parallel. Zwei Feinde, heißt es, kämpften hier gegen den Gegner. Der Mensch auf der anderen Seite der feindlichen Linie – und das Virus, das „1918/19 mehr Tote forderte als der Erste Weltkrieg“.

Was bei Covid-19 neu ist

Die Vermenschlichung von Viren hat zurzeit Konjunktur. Das dient der Verständlichkeit und der Dramatisierung naturwissenschaftlicher Zusammenhänge gleichermaßen. Covid-19 und andere Viren sind ein „Feind“, manchmal auch „Killerviren“. Sie kämpfen mit „unsichtbaren Waffen“ heimtückisch gegen den Menschen. Folgt man solchen Darstellungsmustern, könnte man auch sagen, dass ihre imperiale Gier grenzenlos ist. Das Ziel heißt Weltherrschaft. Naturwissenschaftlich, medizinhistorisch und pandemieanalytisch ist das so formuliert blanker Unsinn, aber es hilft dem Verständnis auf die Sprünge.

So auch hier. Die Dokumentation will einen Überblick über die Erscheinungen und Folgen globaler Pandemien seit der Spanischen Grippe geben. Experten ziehen historische, soziale und virologische Parallelen. Ermittlungsdramatik muss aber auch sein. Der schwedische Wissenschaftler Johan Hultin versuchte schon in den fünfziger Jahren, das Virus der Spanischen Grippe zu entschlüsseln, indem er in einem Inuitdorf in Alaska im Frost konservierte Leichen exhumierte und aus deren Lungengewebe im Labor aktive Viren zu züchten versuchte. Erst Jahrzehnte später, als es möglich war, die genetische Sequenz von Viren zu entschlüsseln, hatte er Erfolg. Hultin konnte nachweisen, dass das Virus der Schweinegrippe, die 2009 aufkam, unmittelbar mit dem Virus der Spanischen Grippe zusammenhing. Hier äußert er sich in Krimimanier.

Die Bilder ähneln sich frappierend, zumindest in dieser Montage: nächtliche Militärkonvois, die in der Lombardei Leichen transportieren; Weltkriegssoldaten, die Särge im Konvoi befördern. Geschlossene Bildungseinrichtungen 2009, geschlossene Schulen Ende der Sechziger. Die Geschichte der Schweinegrippe, kaum mehr als zehn Jahre her, wird besonders hervorgehoben. Der 24. April 2009 gilt als offizieller Beginn. In La Gloria, Mexiko, ließen sich alle 3000 Bewohner Blut abnehmen, nachdem tausend Menschen an hohem Fieber und anderen Symptomen erkrankt waren. In der Nähe befand sich ein großer Schweinemastbetrieb, der offenbar Abfälle und Fäkalien ins Trinkwasser einleitete.

Im Vermenschlichungsduktus der Doku ist dieses Virus „ein neuartiger Angreifer, dessen Aktivität niemand voraussagen konnte“. René Gottschalk, damals wie heute im Frankfurter Gesundheitsamt für Pandemievorkehrungen zuständig, setzte Quarantänebestimmungen für ankommende Fluggäste durch. Was mit Covid-19 neu ist, betonen die Experten: Dieses Mal können auch symptomfreie Personen das Virus verbreiten. Ansonsten gleiche vieles anderen Pandemien. Von der Asiatischen Grippe 1957/58, gegen die im SDR-Fernsehen viel Rum empfohlen wurde, über die Hongkong-Grippe 1968/69, die interessanterweise auch „Mao-Grippe“ genannt wurde, bis zum Sars-Ausbruch Anfang 2003 und zur Vogelgrippe wird der Bogen gespannt. Während die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Pandemieverläufe gewachsen sind und etwa in den 2012 erarbeiteten Pandemieplänen der Bundesregierung Niederschlag fanden (deren Empfehlungen freilich nur teilweise umgesetzt wurden), scheint eines konstant geblieben zu sein: Fast schneller als ein möglicherweise tödliches Virus verbreitet sich kurz darauf das kollektive Vergessen. Filme wie „Mensch gegen Virus“ kämpfen dagegen an.

Mensch gegen Virus – Von der Spanischen Grippe bis Corona läuft heute um 23.40 Uhr bei 3sat.