Meghan und Harry : Die schöne Geschichte vom einfachen Leben

Was haben uns Prinz Harry und Meghan Markle im Interview mit Oprah Winfrey eigentlich erzählt? Manches erinnert an Edward VIII. und seine amerikanische Frau Wallis Simpson vor fünfzig Jahren. Doch da ist mehr.

Marie-Antoinette sehnte sich nach dem einfachen Leben, oder dem, was sie darunter verstand, wenn sie vor dem höfischen Protokoll in ihr „Hameau de la Reine“ flüchtete, ihrem künstlichen normannischen Bauernhof im Schlosspark von Versailles, und zwischen freilaufenden Hühnern überkandidelte Schäferspiele in der pastoralen Idylle spielte. So ähnlich muten die in das Interview mit Oprah Winfrey eingeblendeten Szenen im Hühnerstall auf dem Anwesen von Prinz Harry und Meghan Markle an. Für die „Chatshow“ mit der „Medienkönigin“ setze sich das Paar zum Schutz seiner Privatsphäre auf der Terrasse einer Nachbarsvilla mit Blick auf die paradiesischen Olivenhaine des Sonnenstaates in Szene.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Meghan Markle hatte sich mit dolchspitzen Absätzen und Armani-Kleid aufgetakelt wie für die Oscar-Zeremonie. Zwischendurch aber gewährte das Paar Einblick in seine bäuerliche Idylle inmitten der Millionärsenklave von Beverly Hills. In Gummistiefel und Jeans gekleidet, führten Harry und Megan das „authentische Leben“ vor, das sie nun weit ab vom Horror des Königshauses mit der „Rückkehr zum Wesentlichen“ führen wollen. „Archies Hühnergasthof“ steht auf dem schicken Hühnerhaus, einer Art Miniversion von Marie-Antoinettes Weiler. Die Hühner seien von einer Legebatterie gerettet worden, erzählte die Herzogin und verkündete, sie liebe es, „Dinge zu retten“. Als eine Art von Rettungsaktion stellte Prinz Harry auch seine Ehe mit Meghan Markle dar. Durch sie habe er gelernt, dass er, ohne es zu wissen, in dem „System“ gefangen gewesen sei, in dem er aufwuchs. Ihm sei der für die Sicherheit seiner Familie wesentliche Freiheitsschlag gelungen. Für seinen Vater und seinen Bruder gebe es keinen Ausweg.