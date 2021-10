Medien im Internet : Journalismus ist draußen

Aktualisiert am

Klassische Medien spielen im Internet kaum noch eine Rolle, sagt der Medienwissenschaftler Martin Andree. Stimmt das? Und wenn ja, warum? Liegt es an der unbeschränkten Macht der Netzkonzerne?

Herr Andree, Sie haben auf dem Kongress des Deutschen Journalistenverbandes gesagt, Journalismus existiere eigentlich nicht. Wie meinen Sie das?

Wir können messen, welche Inhalte Menschen digital konsumieren und welche nicht. Da zeigt sich klar, dass der Journalismus in der digitalen Sphäre schon weitgehend verschwunden ist. Das klingt erst mal sehr irritierend, weil diese Angebote ja existieren. Entscheidend ist aber, was wie lange genutzt wird. Wenn Onlineartikel nicht mehr gelesen werden, ist es so, als würden sie nicht existieren. Diese Entwicklung wird sich gnadenlos weiter fortsetzen.