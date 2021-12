Medientrends 2021 : Die Welt als Wille und Plattform

2021 ist das Jahr der Erschöpfung. Alle sind erschöpft im zweiten Jahr der Pandemie. Ärzte und Ärztinnen sind erschöpft, das Pflegepersonal auf den Intensivstationen. Polizisten, die auf der soundsovielten Corona-Demonstration angefeindet werden. Familien, vor allem mit kleinen Kindern. Lehrer, Studentinnen und Studenten, die die Universität seit vier Semestern nur online kennen. Gastronomen, die vor der Pleite stehen. Künstler, die nicht auftreten können. Konzert-, Opernhäuser und Museumsmacher. Die Politik ist erschöpft. Die neue Bundesregierung scheint vom ersten Tag an so und nicht wirklich widerstandsfähig, unentschieden, wie die Pandemie eingedämmt werden soll, und der Kriegstreiberei von Wladimir Putin nicht gewachsen. Die sich nun in der Opposition befindende Union war schon im Herbst so erschöpft, dass es nicht mehr für einen ordentlichen Wahlkampf reichte. Es reicht. Doch folgen wir der Expertise der Fachleute, ändert sich die Lage nicht so bald. Die Talkshows im Fernsehen werden 2022 weitermachen, womit sie 2021 bestritten haben – dem Leben mit der Pandemie.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien".

Profiteure finden sich auch. Den Online-Giganten, die an der Durchdigitalisierung des Lebens arbeiten und es, wie Facebook, ins „Metaverse“ überführen wollen, fahren Rekordumsätze ein und erzielen maximale Reichweiten. Der Einzelhandelszerstörer Jeff Bezos fliegt ins All. Derweil waren seine Mitarbeiter am Boden im Amazon-Verteilzentrum von Edwardsville, Illinois, Anfang Dezember einem heranziehenden Tornado ausgesetzt, vor dem sie nach Angaben des Konzerns zwar rechtzeitig gewarnt worden seien. Gleichwohl beklagten Angestellte gegenüber der amerikanischen Presse, dass ihnen Smartphones am Arbeitsplatz verboten seien – dank derer sie am schnellsten gewarnt werden könnten. Sechs Amazon-Mitarbeiter kamen ums Leben.