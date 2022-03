Kriegspropaganda : Dagegen hilft nur Selbstverteidigung

Was ist Kriegspropaganda? Das weiß nicht einmal die UN-Charta genau. Lässt sich die Propaganda dennoch unterbinden? Fragen an einen Medien- und Völkerrechtler.

Herr Keber, beobachten Sie in diesen Tagen eine neue Dimension der Kriegspropaganda?

Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Propagandastufen. Völkerrechtlich vertretbar und für Staaten tolerierbar ist jene, in der ein Land ein anderes schlicht kritisiert. In Stufe zwei versucht der Staat in die „Domaine Reservée“, ins Innerste des anderen Staates hineinzuregieren und ihm seine Souveränität abzusprechen, etwa durch Aufrufe an die Bevölkerung, die Regierung zu Fall zu bringen. Dieser Verstoß gegen das Interventionsverbot ist in der UN-Charta geregelt. Stufe drei ist Kriegspropaganda. Leider ist die Kriegspropaganda völkerrechtlich nicht abschließend definiert.