Medienmogule in Frankreich : Ausverkauf und Übernahme

Mit der gedruckten Presse, mit Zeitschriften, kann der Medienkonzern Bertelsmann unter der Führung von Vorstandschef Thomas Rabe nicht viel anfangen. Das sieht man an der Fusion von Gruner + Jahr mit RTL Deutschland, die auf eine Zerschlagung des traditionsreichen Verlags hinausläuft. Ein Titel nach dem anderen wird als Verkaufskandidat gehandelt. Bewahrheiten sich die Gerüchte, bleibt von Gruner + Jahr kaum etwas übrig. In Frankreich hat sich Bertelsmann schon von seinen Zeitschriften getrennt und – ein Chaos hinterlassen. Dafür ist der deutsche Verkäufer, der gut aufgestellte Medien hinterlassen hat, allerdings nur bedingt verantwortlich. Die in der (ehemaligen) französischen Bertelsmann-Tochter Prisma Media erscheinenden Magazine („Capital“, „Geo“, „Voici“, diverse Programmzeitschriften) wurden 2021 an den Meistbietenden vergeben: Den Zuschlag bekam der Konzern Vivendi, kontrolliert von dem Investor Vincent Bolloré.

Der Herrscher über das Imperium von Vivendi – unter anderem mit dem Bezahlsender Canal+ – ist für seine brutalen Management-Methoden und für seine Einmischung in redaktionelle Belange berüchtigt. Er hat dem Rechtsextremen Éric Zemmour für dessen Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl eine Plattform gegeben. Bolloré kippt Texte und hievt Artikel über die Köpfe der Chefredakteure hinweg in seine Magazine. Der radikale Bruch mit der Bertelsmann-Tradition, solches zu unterlassen, hat Folgen: 183 von 395 Journalisten im Prisma-Verlag haben gekündigt und von den großzügigen Ausstiegsklauseln nach dem Besitzerwechsel profitiert.

M6 steht zum Verkauf

Auch nicht ganz unerwartet scheiterte im vergangenen Jahr nach monatelangen Verhandlungen die geplante Fusion der Bertelsmann-Sendergruppe M6 (zu der RTL-Radio gehört) mit TF1, dem größten TV-Anbieter Europas. Aus ihr sollte ein Konzern hervorgehen, der in der Lage wäre, innerhalb der weltweiten Konkurrenz zu bestehen. Das entspricht der Strategie des Bertelsmann-Chefs Rabe, der auf den jeweiligen Medienmärkten die Nummer eins sein will. Medienpolitisch war das Projekt sinnvoll, kartellrechtlich war es bedenklich. Es endete im September des vergangenen Jahres, als die Kartellbehörde ihre massiven Bedenken vorgetragen hatte, in einem Fiasko. Bertelsmann und der TF1-Mehrheitseigner, der Baukonzern Bouygues, zogen den Plan zurück. Jetzt geht es um den Abschied von Bertelsmann aus Paris: M6 steht zum Verkauf.

Die Gespräche über das Schicksal von M6 mussten bei null neu aufgenommen werden. Als Interessent wurde Xavier Niel gehandelt, Miteigentümer von „Le Monde“. Der erfolgreiche Telekomunternehmer („Free“) hat ein imposantes Medienunternehmen zusammengekauft. Aus der Küche der französischen Medien werden nun aber andere heiße Gerüchte serviert: Nach dem aktuellen Stand der Dinge scheint der tschechische Milliardär Daniel Krětínský den Zuschlag für M6 zu bekommen. Doch Genaueres wissen nur die Bertelsmann-Verantwortlichen, die sich nicht noch einmal die Finger verbrennen wollen. „Die Deutschen werden bemüht sein, bessere Garantien zu bekommen als beim ersten Mal, bevor sie wieder mit viel Pomp die Hochzeit zu früh bekannt geben“, zitiert „Le Monde“ einen Beteiligten: „Einen zweiten ungeordneten Rückzug (‚déroute‘) können sie sich nicht leisten.“

Gezittert wird bei TF1

TF1 und M6 sind derweil im Begriff, ihre Kandidatur für die Verlängerung ihrer Sendeerlaubnis einzureichen. Am heutigen Montag müssen sie ihre Dossiers einreichen. Das ganze Verfahren ist in erster Linie eine bürokratische Formalität. Die staatliche Medienaufsicht Arcom wird TF1, dem die Fußball-WM in Qatar Rekorde – bei der Reichweite und den Einnahmen – beschert hat, ohne Umschweife die Konzession erteilen. Und M6 zweifellos auch. Etwas nervös sind die verkaufswilligen Verantwortlichen von M6 dennoch. Jedenfalls waren sie in den vergangenen Wochen bemüht, darauf hinzuweisen, dass sie enger mit französischen Produzenten zusammenarbeiten wollen. Gemunkelt wird, dass auch Xavier Niel einen Antrag auf den Sendeplatz von M6 im terrestrischen Fernsehen stellen will und die nötigen Bewerbungsunterlagen angefordert habe. Ob das zutrifft, wiederum wissen im Moment nur Niel und Arcom. Sie schweigen.

Gezittert wird bei TF1. Denn nach der verhinderten Ehe mit der Bertelsmann-Tochter M6 will man verhindern, dass ein anderer Konzern die attraktive Braut bekommt. Und schon gar nicht Xavier Niel. Er ist ein Rivale des Hauptaktionärs von TF1, Martin Bouygues. Die Medienmogule bekämpfen sich seit Jahren. Niel und der Bauunternehmer Bouygues betreiben jeweils die Nummern drei und vier der französischen Telekomunternehmen. Von denen wird eines nach Ansicht von Experten nicht überleben.