Medialer Rückblick : Zeitenwende, welche Zeitenwende?

Der Bundeskanzler hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine von der „Zeitenwende“ gesprochen. Haben wir verstanden, was das bedeutet? Ein Blick zurück und voraus, auf unterschiedliche, medial vermittelte Aspekte.

Was steht im Skript? Bundeskanzler Olaf Scholz am 24. Februar 2022 bei der Pressekonferenz im Kanzleramt in Berlin. Bild: dpa

Schauspielerin des Jahres

Im Jahr 2004 erhält eine luxemburgische Abiturientin das „Premièresexamen“ am Lycée de Garçons. Nachdem sie bei der Abschlussfeier ihr Diplom auf der Bühne überreicht bekommen hat, geht sie spontan ans Mikrofon. Zu Lehrern, Eltern und Mitschülern ruft sie: „Hier habe ich nun den Beweis, dass ich abschreiben, auswendig lernen und den Mund halten kann.“ Später sagt sie dem Magazin „forum“ über ihr Abitur: „Was wir geschafft hatten, war kein Zeichen von Intelligenz, sondern nur, dass wir uns drei Wochen lang von Koffein ernähren konnten und den Druck der Schule und unseres Umfelds ausgehalten hatten.“

In einem Radiointerview vergleicht sie einige Lehrer mit depressiven Wracks, die durch Schulkorridore schleichen. Das „Tageblatt“ bezeichnet ihre Äußerungen als Dahergeplaudertes im saloppen Schulhofstil. An anderer Stelle ist von der Selbstinszenierung einer „Hobby-Schauspielerin“ die Rede.

Achtzehn Jahre später führt die „New York Times“ sie in der „Liste der zehn besten Schauspieler des Jahres“ auf. Das Historiendrama „Corsage“, in dem sie die emanzipierte Kaiserin Elisabeth spielt, schafft es auf die Oscar-Liste. Als sie 2004 gefragt wurde, ob sie Lehrerin werden wollte, war die Antwort: „Ich glaube nicht, dass ich nach alledem eine Chance hätte, angenommen zu werden.“ Zum Glück machte sie ihr Hobby zum Beruf. Von Vicky Krieps, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat und meist in Berlin lebt, werden wir noch viel sehen. (Jochen Zenthöfer)

Frei, aber nicht in Freiheit

Am 29. November war es so weit: Nach Abbüßung seiner Haftstrafe kam der kurdische Journalist Nedim Türfent frei. Für seinen Hintergrundbericht über ein Video, das willkürliche Gewalt einer türkischen Sondereinheit gegen kurdische Bauarbeiter zeigt, wurde er 2015 mit dem Musa-Anter-Preis für Journalismus ausgezeichnet, im Jahr darauf aber von der türkischen Justiz wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung zu mehr als acht Jahren Haft verurteilt.

Nach dem türkischen Anti-Terror-Gesetz kann ein Journalist aufgrund seiner Tätigkeit zu maximal zwei Jahren Haft verurteilt werden, als „Mitglied einer Terrororganisation“ aber zu fünf bis zehn Jahren. Da ist die Justiz schnell mit dem Terrorismusvorwurf bei der Hand, Zeugenaussagen werden erzwungen, so auch im Türfent-Prozess.

Obwohl ihm in der Einzelhaft zunächst nur Etiketten von Wasserflaschen als Papier zur Verfügung standen, schrieb Türfent weiter, schickte über seinen Anwalt Briefe und Artikel nach draußen. Auch Lyrik, die ihm „Ausweg und Zuflucht zugleich“ war. Die Freilassung als Zeitenwende? Türfent, ursprünglich Englisch-Lehrer, war Journalist geworden, um Menschen „Stimme und Atem“ zu sein, „denen sonst niemand Beachtung schenkt“. Als Freiheit empfindet er die Entlassung nicht. Freiheit sei etwas anderes, liege nicht einfach „außerhalb von vier Wänden“. Auch habe sich die Haltung der Regierung zu Journalisten nicht geändert, die Repression noch verschärft. Wird er dennoch wieder als Journalist arbeiten? Bis zu den Wahlen nicht, sagt er, dazu sei er mental zurzeit nicht imstande. In der Türkei findet die Zeitenwende, wenn überhaupt, erst mit den Wahlen 2023 statt. (Sabine Adatepe)

Straßen zum Meer

Unser Gedächtnis ist ziemlich selektiv. Meist erinnern wir uns nur an das Gute. Deshalb versinken wir oft im Brunnen der Nostalgie. Doch es wäre nicht recht, mit dieser Verallgemeinerung erklären zu wollen, was die Demokraten in der Türkei seit 20 Jahren empfinden.

Seit Erdogans Regierungsantritt 2002 haben wir vieles verloren, vor allem unsere Stimme. In diesem Land gibt es seit 20 Jahren viele Stimmen, aber keine Vielstimmigkeit. In den zu 95 Prozent vom Palast kontrollierten Medien ist kein Platz für Andersdenkende. Dabei war die Türkei früher ein Ort, an dem trotz ihrer mangelhaften Demokratie auf jeder Plattform unterschiedliche Meinungen vertreten waren.