Aktualisiert am

Taliban greifen Reporter an

Medien in Afghanistan

Medien in Afghanistan :

Medien in Afghanistan : Taliban greifen Reporter an

In Afghanistan verschärft sich die Situation für Journalisten. Reporter ohne Grenzen berichtet von Gewalt und Verhaftungen – auch ausländische Journalisten werden in ihrer Arbeit beeinträchtigt.

Rund einen Monat nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan kommt es im Land laut Reporter ohne Grenzen (ROG) vermehrt zu Angriffen auf Journalisten. Wie die Organisation am Dienstag mitteilte, beobachte man eine Zunahme von gewalttätigen Übergriffen, Verhaftungen und Behinderungen journalistischer Arbeit.

David Lindenfeld Volontär. Folgen Ich folge

„Die Gewalt der vergangenen Tage bedeutet einen alarmierenden Wendepunkt im Verhalten der Taliban. Nicht einmal einen Monat nach ihrer Machtübernahme scheint es, als ließen sie ihre Masken endgültig fallen“, sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr.

Auch Übergriffe auf ausländische Journalisten

Begonnen haben sollen die Übergriffe bei der Bekanntgabe der neuen Taliban-Übergangsregierung am 8. September. Mehrere Journalisten, die über den Protest von Frauen in Kabul berichtet hatten, seien stundenlang festgehalten und teils schwer misshandelt worden. Zwei von ihnen habe man mit Kabeln verprügelt. Ein Fotograf, der über eine Demonstration berichtet hatte, sitze weiterhin in Haft.

Laut ROG werden auch vermehrt ausländische Journalisten in ihrer Arbeit beeinträchtigt, die die Taliban anfangs noch toleriert hatte. Ein Fotograf der Los Angeles Times sei daran gehindert worden, über den Frauenprotest in Kabul zu berichten. Mehrere internationale Reporterinnen berichteten ROG von Übergriffen und Schlägen.

Mehr zum Thema 1/

Überall in Kabul seien Straßensperren errichtet worden, an denen Journalisten aufgehalten und durchsucht werden. Zunehmend in Sorge seien viele Reporter auch, weil die Taliban damit drohen, das Internet dort abzuschalten, wo Proteste stattfanden. Im Pandschir-Tal wurden die Internet- und Telefonverbindungen ROG zufolge schon gekappt. Zudem sollen die Taliban angekündigt haben, die sozialen Medien und Messenger-Programme überwachen zu wollen.