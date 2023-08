Ein absurder Streit in der ARD ist der „Mitteldeutschen Zeitung“ aufgefallen: In der App und auf der Website der „Tagesschau“ fehlten vom 18. Juli an Meldungen aus Thüringen, vom 20. Juli an aus Sachsen und vom 24. Juli an aus Sachsen-Anhalt. Man könne „derzeit nicht regelmäßig aktuelle Meldungen“ aus diesen Bundesländern bringen, lautete ein Hinweis.

Warum das so war, fand die „Mitteldeutsche Zeitung“ auch heraus. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hatte den Digitalauftritt der „Tagesschau“ zeitweilig nicht mehr beliefert, weil die zentrale Nachrichtenredaktion ARD-aktuell in Hamburg die Beiträge der Landessender nicht mehr als deren Werk auswies und nicht zu den Onlineportalen der Anstalten weiterleitete. Die Reichweite bei den Lesern sollte mithin nur der „Tagesschau“ zugutekommen.

Dagegen sträubte sich, den Informationen der Zeitung zufolge, der MDR und stieg aus. Auf Nachfrage gab sich der Sender, wie man es von ihm gewohnt ist: abwiegelnd und ausweichend. „Gemeinsam mit der ,Tagesschau‘ arbeiten wir kontinuierlich daran, das Angebot technisch und funktional zu optimieren“, habe ein MDR-Sprecher mitgeteilt. „Die Nachrichten aus Mitteldeutschland“ seien „wieder für die Nutzerinnen und Nutzer abrufbar“.

Dem war auch vom 9. August an auch so, allerdings erst nach der Rechercheanfrage, berichtet die in Halle erscheinende „Mitteldeutsche Zeitung“.