„Wir bedauern unseren Irrtum und bitten, dies zu entschuldigen.“ So endet ein Brief von Dirk Gläßer, Gesamtpersonalrat des MDR, den er am Freitag, 10. März, an den Vorsitzenden des MDR-Rundfunkrats, Dietrich Bauer, und die Mitglieder des Rundfunkrats des Mitteldeutschen Rundfunks gezwungenermaßen richtete.

Was für ein „Irrtum“

Dieses Eingeständnis eines „Irrtums“ wird Dirk Gläßer nicht leicht gefallen sein. Seit der MDR-Verwaltungsrat am 13. Januar sein einstimmiges Votum für den Verwaltungsdirektor Ralf Ludwig als Kandidat zur Intendantenwahl bekannt gegeben hat, trommelt Gläßer gegen das Gremium und den Wahlvorschlag. Die Abstimmung über einen neuen Intendanten, für die Ludwig der einzige Kandidat ist, findet am Montag in Leipzig statt.

Zuletzt hatte der Personalrat am 7. März in einem Schreiben an den Rundfunkrat das Auswahlverfahren als intransparent kritisiert. Zudem wurde dem Auswahlgremium wegen der Tatsache, dass ein Verwaltungsdirektor mit dem Verwaltungsrat, der die wirtschaftliche Kontrolle ausführt, enger zusammenarbeitet, eine „spürbare Nähe“ attestiert und es damit der Mauschelei verdächtigt.

Wille: „unzutreffende Aussagen“

In einem vertraulichen Brief an den Gesamtpersonalrat und den Rundfunkrat vom 10. März, welcher der F.A.Z. vorliegt, hat die MDR-Intendantin Karola Wille indes klargestellt, dass in dem erwähnten Schreiben der Personalvertretung „unzutreffende Aussagen zum Besetzungsverfahren für die Direktorenposition im Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt transportiert“ würden. Die als diplomatisch und besonnen geltende Juristin spricht gegenüber dem Personalratsvorsitzenden Klartext: „Ich erwarte, dass Sie bei den Fakten bleiben und dies auch gegenüber allen Adressaten Ihrer Information richtigstellen.“

Wille verweist darauf, dass sich Gläßer als Referenzbeispiel auf das Auswahlverfahren für den Landesfunkhausdirektor in Sachsen-Anhalt im Jahr 2022 bezog und behauptete, dort seien die Mitarbeitervertretungen in den gesamten Auswahlprozess einbezogen worden, hätten alle Bewerbungen zur Kenntnis bekommen und bei der Vorauswahl mitgewirkt. Dies stünde im Gegensatz zu dem jetzt als intransparent kritisierten Auswahlverfahren zur Intendantenwahl.

„Diese Darstellung des Gesamtpersonalrates ist leider in allen Punkten falsch“, schreibt die MDR-Intendantin. Weder das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) noch der MDR-Staatsvertrag sähen eine Mitwirkung der Vertretungen vor. In dem von Wille erstmals auf freiwilliger Basis so durchgeführten Besetzungsverfahren des Landesfunkhausdirektors in Magdeburg „wurden nicht die gesamten Mitarbeitendenvertretungen einbezogen, sondern jeweils personenbezogen ein beratendes Mitglied dieser Vertretungen um seine Unterstützung bei den Bewerbungsgesprächen gebeten.“ Die unterstützenden Personen seien nur bei den Bewerbungsgesprächen anwesend gewesen und hätten auch nicht alle Bewerbungen zur Kenntnis bekommen. Ihnen wurden die Unterlagen für die zum Vorstellungsgespräch Eingeladenen auch erst am Tag des Bewerbungsgesprächs zur Verfügung gestellt.

In seiner Antwort vom selben Tag, die er auch dem Rundfunkrat übermittelte, erweckt Gläßer den Eindruck, als seien ihm die gesetzlichen Grundlagen für das Wahlverfahren des MDR-Intendanten bisher nicht bekannt gewesen. Er räumte die falschen Behauptungen ein: „Frau Prof. Wille machte uns heute darauf aufmerksam, dass unsere Darstellung des Auswahlverfahrens des neuen Landesfunkhausdirektors in Magdeburg in allen Punkten falsch sei.“ Der Personalratschef rechtfertigte seine „irrtümlichen“ Unterstellungen mit zu wenigen Informationen über die Auswahl in Magdeburg, was „sicherlich auch der geforderten Verschwiegenheit der Teilnehmenden geschuldet“ sei. Man habe diese Wahl als positives Beispiel wahrgenommen, da eine relativ große Zahl von Bewerbern zu Gesprächen eingeladen wurde und man bisher nicht gewusst habe, dass hier ebenfalls nur „intern“, ohne die drei Vertretungen der Beschäftigten, vorausgewählt wurde.

MDR: Personalvertretungen waren ausführlich informiert

Der MDR sagt auf Nachfrage hingegen, über das Prozedere der Besetzung des Magdeburger Funkhausdirektors seien die Personalvertretungen ausführlich informiert worden.

Gläßer macht im Namen der Belegschaft seit Wochen mit dem Vorwurf von Intransparenz Stimmung gegen die Intendantenwahl, obwohl er als Einziger eine Einladung ablehnte, an den Vorstellungsgesprächen in beratender Funktion teilzunehmen, so wie der Vorsitzende des Rundfunkrats und seine Stellvertreter, ein Sprecher der Freienvertretung, ein Sprecher des Beirats der Intendantin sowie die Gleichstellungsbeauftragte des MDR. Diese hatten auch Gelegenheit, den Kandidaten Fragen zu stellen und sich in den Auswertungsrunden zu den Kandidaten zu äußern.

Wenn man die Wahl eines Kandidaten verhindern will, aber gegen die Person keine sachlichen Gründe sprechen, muss man das Verfahren kritisieren. Diesen uralten politischen Trick hat der Verdi-Funktionär bemüht. Wie erfolgreich, wird man am Montag sehen. Helmut Hartung