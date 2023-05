Im Herbst des vergangenen Jahres ist in Weimar das erste ARD-Portal mit einem inhaltlichen Schwerpunkt gestartet: ARD Kultur. Im Gespräch mit der F.A.Z. resümiert die Initiatorin, MDR-Intendantin Karola Wille, hier sei eine „neue“ Kulturwelt entstanden, in der die kulturelle Vielfalt in den Regionen stärker bundesweit sichtbar gemacht werde. Das Portal bündele und kuratiere nicht nur, sondern es führe die Audio- und Videowelt zusammen. Zudem entwickele sich ein Netzwerk für eine Branche, für die der kreative Austausch über Ideen und Anregungen von großem Wert sei.

ARD Kultur ist nach Querelen innerhalb des Senderverbundes am 26. Oktober des vergangenen Jahres mit einer Betaversion online gegangen. Insgesamt hat die ARD für die elf Mitarbeiter, Raummiete und eigene Produktionen knapp fünf Millionen Euro eingeplant, die nicht als zusätzlicher Bedarf bei der Gebührenkommission KEF angemeldet worden waren, sondern durch Einsparungen erwirtschaftet wurden. Das Kulturportal verzichtet auf eigene technische Entwicklungen und greift auf den vorhandenen Modulbaukasten der ARD zurück, zum Beispiel auf die Player aus der Audiothek oder der Mediathek.

Ein „Knotenpunkt“ in Weimar

Karola Wille verweist auf den Beitrag von ARD Kultur für ein regional verankertes Inhaltenetzwerk des Senderverbundes. Die neue Gemeinschaftseinrichtung in Weimar sei „ein wichtiger Knotenpunkt, mit digitaler Kompetenz im Kulturellen, ein Netzwerkort mit vitalisierender Kraft, um Kultur für alle zu befördern und erlebbar zu machen“. Das nationale Portal solle als Navigator durch die deutsche Kulturlandschaft führen – von der Ostsee bis zum Breisgau, vom Ruhrpott bis in die Lausitz. Im Zusammenspiel von ARD Kultur und der ARD-Kulturkoordination beim MDR sowie der Kuratierung der Themenwelt Kultur in der ARD Mediathek würden Innovationen gefördert und werde die Bedeutung der Kultur in der ARD kräftig unterstrichen. Mit diesem neuen inhaltlichen Ansatz, der Zielsetzung und Struktur kann das Kulturportal ein Modell für die geplanten ARD-Kompetenzzentren sein.

An die ablehnende Haltung des Bayerischen Rundfunks und auch der Zurückhaltung anderer Landesrundfunkanstalten vor dem Start erinnert im Gespräch Jana Brand, Programmdirektorin des MDR und ARD-Kulturkoordinatorin: „Zu Beginn betrachteten die Landesrundfunkanstalten ARD Kultur durchaus skeptisch. Durch das gemeinsame Entwickeln und Produzieren von Programmen ist die Akzeptanz deutlich gewachsen, und ARD Kultur stellt heute eine Erweiterung des regionalen Kulturkosmos dar. Es sind für die ARD Mediathek und Audiothek gemeinsam neue Produkte entstanden, die es ohne ARD Kultur nicht gegeben hätte.“

Kultur in der ARD gestärkt

Die Entscheidung der Intendanten, mit ARD Kultur eine Gemeinschaftseinrichtung mit dem Schwerpunkt Kultur zu schaffen, habe natürlich auch den Stellenwert der Kulturverantwortlichen innerhalb des Senderverbunds und damit der Kultur innerhalb der ARD gestärkt, sagt die MDR-Intendantin Wille. Die Redaktion stehe erst am Anfang des Portalaufbaus und wisse, dass die Reflexion verschiedener Themen und Genres breiter werden müsse, sagt Wille auf den Hinweis, dass – zurückhaltend formuliert – sehr viele klassische Kulturthemen kaum vertreten sind. Neben ARD Kultur bestünden selbstverständlich weiterhin die Kulturwellen der ARD, die Kulturformate im Fernsehen oder auch die Übertragungen kultureller Events, die linear genutzt werden könnten.

Auf die Frage, warum ARD Kultur anscheinend vor allem auf jüngere Nutzer zielt, verweist die MDR-Intendantin auf Erkenntnisse der Medienforschung. So wisse man, dass sich auch ältere Nutzer für bestimmte Genres interessieren, die vermeintlich vor allem die Jüngeren ansprechen. Ein Schwerpunkt liege bei den 30- bis 50-Jährigen, die mit 21 Millionen eine sehr große Gruppe in unserer Gesellschaft darstellen. Hier gebe es ein Potential von 12 Millionen Menschen in Deutschland, die Interesse an einem digitalen Kulturangebot haben. ARD Kultur soll vor allem als Netzwerk und Dialograum weiterentwickelt werden.