Wenn es in der amerikanischen Nachrichtenlandschaft jemanden gibt, dem man umfangreiches, unveröffentlichtes Videomaterial zum 6. Januar 2021 auf keinen Fall überlassen sollte, ist das der Fox-News-Moderator Tucker Carlson. Er ist eine Galionsfigur der ultrarechten Konservativen Amerikas, hat den Kapitolsturm als Vandalismus verniedlicht und verbreitet, das FBI habe die Krawalle orchestriert und amerikanische Bürger „in die Falle gelockt“. In seinem Film „Patriot Purge“ behauptet Carlson, der 6. Januar sei eine gezielte Operation zur Rechtfertigung der Verfolgung von Konservativen und Trump-Fans als „Terroristen“ gewesen.

44.000 Stunden Bildmaterial

Und doch hat Kevin McCarthy, kürzlich nach 15 Anläufen gewählter Sprecher des US-Repräsentantenhauses, rund 44.000 Stunden Bildaufnahmen von der Erstürmung des Kapitols durch aufgepeitschte Trump-Fans jetzt in Carlsons Hände gelegt. Offenbar erfüllt McCarthy damit eines der Zugeständnisse, die er radikalen Parteigenossen (im Kongress sitzen zahlreiche Trump-treue Wahlbetrugsapologeten) machte, um ihre Stimmen zu bekommen. Bisher waren die Aufnahmen dem parteiübergreifenden Sonderausschuss zum 6. Januar sowie Anwälten der angeklagten Kapitol-Erstürmer vorbehalten gewesen.

McCarthy rechtfertigte sich gegenüber der „New York Times“ mit den Worten, die Aufnahmen gehörten der amerikanischen Öffentlichkeit, und „sie ans Tageslicht zu bringen ermöglicht es jedem, sein eigenes Urteil zu fällen“. In einer E-Mail an potentielle Spender und Wähler schrieb McCarthy: „Ich habe versprochen, Ihnen die Wahrheit im Hinblick auf den 6. Januar zu geben, und jetzt erfülle ich das.“

McCarthys Aktion verursacht Entsetzen. Demokratische Politiker sprechen von einem „ungeheuerlichen Sicherheitsverstoß“: Der fahrlässige Umgang mit dem Material ermögliche es Wahlleugnern, bei einem zweiten Coup noch gezielter vorzugehen. Chuck Schumer, demokratischer Mehrheitsführer im Senat, sagte, es sei „ein schwerer Fehler, einem so unehrlichen Menschen wie Tucker Carlson derart heikle Informationen exklusiv zugänglich zu machen“. Schumer warf McCarthy vor, er diene sich den „MAGA-Wahlleugnern“ an, anstatt nach der Wahrheit zu suchen.

„Agitprop und Verwirrung“

Es sei beispiellos, hieß es bei CNN, „dass ein Repräsentantenhaus-Sprecher eine solche Menge von Regierungsmaterialien an eine geneigte Medienorganisation weitergibt“. Die „New York Times“ meint, Carlson sei entschlossen, „die Geschichte umzuschreiben“. Die „Washington Post“ befand, es sei „klar, dass Carlson versuchen wird, mit gezielten Ausschnitten die öffentliche Erinnerung an diesen Tag mit Agitprop und Verwirrung zu verwischen“, und fordert, auch andere Medien müssten das Material erhalten, „damit der Bluff der Repu­bli­kaner bloßgestellt werden kann“.

Tatsächlich sagte Carlson, man habe schon Anhaltspunkte für Widersprüche in der offiziellen Version der Ereignisse. Im Januar hatte er gefordert, es müsse eine Untersuchung gegen die „wahren Schuldigen“ des Kapitolsturms geben, denn „das sind nicht die Demonstranten vom 6. Januar“. Er nannte die Washingtoner Regierung ein „Regime der Geheimniskrämerei und der Täuschung“.

Der News-Website Axios, die den Deal aufdeckte, sagte Carlson, er verstehe nicht, „warum irgendein ehrlicher Mensch sich davon gestört fühlt“. Es liege „im öffentlichen Interesse, zu wissen, was am 6. Januar wirklich geschaht“. Das freilich hat der Untersuchungsausschuss des Kongresses zum 6. Januar in seinem Abschlussbericht nach 18 Monaten Recherchen dargelegt: dass Donald Trump seine Wähler mit der Lüge vom Wahlbetrug dazu aufstachelte, das Kapitol zu stürmen, um die Präsidentschaftswahl aufzuheben. Der Ausschuss spielte zahlreiche Ausschnitte aus den Aufnahmen vor, die nun in Carlsons Hand sind. Auch der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Bennie Thomp­son, warnte vor „nicht zu überschätzenden Risiken, wenn dieses Material unverantwortlich genutzt wird“.

Vergangene Woche war belegt worden, wie Carlson arbeitet. Private E-Mails und SMS, die im Prozess des Wahlmaschinenherstellers Dominion Voting Systems gegen Fox News öffentlich wurden, zeigen, dass Carlson intern die Mär vom Wahlbetrug als Unsinn abtat und Trumps Anwältin Sidney Powell „Lügnerin“ nannte. Vor laufender Kamera wuchert er mit Powells Verschwörungstheorien. Nun verfügt Carlsons Propagandasendung exklusiv über Videoaufnahmen von einem der gefährlichsten Momente der amerikanischen Demokratie.