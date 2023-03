Steht uns eine neue Flüchtlingskrise ins Haus? Ein zweites 2015? Nicht oder nicht nur im Sinne des äußeren Geschehens, der Zahlen und Kosten, sondern auch auf der Innenseite des politischen Prozesses und der öffentlichen Diskussion, im Sinne einer Vertrauenskrise des Systems? Diese Frage stand hinter dem Thema der Talkshow von Maybrit Illner: „Ihr schafft das schon! Viele Flüchtlinge und kein Plan?“

Diese Formulierung zitierte das Losungswort des Sommers 2015, ausgegeben von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, das der demokratischen Tugend gemeinschaftlicher Zuversicht Ausdruck geben sollte, aber für Frau Merkel und ihre Regierung bald zum Fluch wurde, weil man in weiten Teilen der Öffentlichkeit Hybris und Selbsttäuschung herauszuhören meinte. Mit Boris Palmer, dem Oberbürgermeister von Tübingen und schrecklichsten Kindskopf unter allen Parteirebellen der Geschichte der Bundesrepublik, saß einer der wichtigsten Stichwortgeber der damaligen Umdeutung des Merkel-Satzes neben Maybrit Illner im Berliner Studio.

Das Vokabular des Realpolitikers

Seit die Zahlen der nach Deutschland gelangenden Asylsuchenden wieder stark steigen, hat Palmer schon mehrfach Anstalten gemacht, noch einmal in seine Paraderolle des besorgten Bürgermeisters zu schlüpfen, der den Bundespolitikern in die Parade der Sorglosigkeit fährt. Wir müssten uns auch zu sagen trauen, wir schafften das nicht – so hatte sich Palmer seinerzeit vernehmen lassen, ein Maulheld des Kleinmuts. Diesen Spruch hat er in diesen Tagen noch nicht wiederholt, und er kann es eigentlich auch schlecht tun, weil er ihn später als Fehler bezeichnet hatte. Wir könnten nicht alles schaffen – diese Trivialität, so Palmers damalige bessere Einsicht, hätte er verkünden sollen. Das Vokabular des ideologischen Realpolitikers, der behauptet, dass er sich von Phantasten umgeben fühlt, spielte Palmer jüngst aber wieder aus, in diversen Interviews und im Manifest einer Gruppe grüner Super-Realos, die nur als Internetseite existiert.

Wie weit will Palmer das Re-Enactment der verbalen Bürgerkriegsspiele treiben? Mit einer gewissen Neugier schaltete man bei Illner ein. Das Wort „Plan“ im Titel der Sendung beschwor einen toxischen Gemeinplatz der Original-Flüchtlingskrise herauf, die Rede vom Kontrollverlust. Droht uns die nächste Krise, ist sie schon nicht mehr abzuwenden? Antworten bot die Sendung noch nicht einmal ansatzweise. Sie behandelte die wachsende Belastung der Asylverwaltung, die mit der Aufnahme einer gewaltigen Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zusammentrifft, nicht als politisches Problem, das heißt als Problem, an dessen möglichen Lösungen sich politische Lager scheiden.

Die Parteipolitiker, die mit Maybrit Illner sowie Helene Bubrowski, politischer Redakteurin der F.A.Z., um den Tisch saßen oder zugeschaltet waren, nutzten das Thema vor der Kamera nicht für polemische Profilierung, und sie erörterten auch nicht, ob eine Politisierung des Themas droht und wie sie abgewendet werden könnte. Man fühlte sich in die Regierungszeit der letzten großen Koalition zurückversetzt: Palmers Parteimitgliedschaft bei den Grünen ruht zur Zeit, als aktive Parteipolitiker wirkten die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit, Malu Dreyer (SPD) und Hendrik Wüst (CDU).

Kein Popularitätswettbewerb der Ministerpräsidenten

Die beiden populären Exponenten ihrer Parteien, von denen Wüst auch als möglicher Kanzlerkandidat und damit als Rivale seines Parteichefs gehandelt wird, trugen keinen Popularitätswettbewerb aus. Beiden schien es sehr recht zu sein, dass der jeweils andere zustimmen konnte, so war scheinbar bewiesen, dass es in Fragen der Aufteilung von Flüchtlingskontingenten zwischen den Ländern und innerhalb der Länder nicht um parteipolitischen Vorteil geht. Wüsts bedächtiges Kopfnicken zu einer ebenso nachdenklichen wie entschiedenen Lageanalyse Dreyers sprach Bände.