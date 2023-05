Mutet die Ampel-Koalition sich zu viel zu, wenn sie in der Flüchtlingspolitik Einigkeit zeigen will? Stephan Weil entzog sich diesem Dilemma bei „Maybrit Illner“ pragmatisch und empfahl sich als Stellvertreter des Bundeskanzlers.

Heutzutage muss es ja Englisch sein. Wenn man eine einstündige Talkshow im Zweiten Deutschen Fernsehen moderiert oder in dieser Show als Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament einen Konservatismus mit vollbärtigem Antlitz vertritt, dann muss man wenigstens ein englisches Wort fallenlassen, als Zeichen dafür, dass man die Welt im Blick und die Lage unter Kontrolle hat. Ein ganzes englisches Zitat wäre wahrscheinlich zu viel – das Sprichwort oder Bonmot würde den irrtümlichen Eindruck erwecken, man habe nur in der eigenen elitären Blase Umgang. Auch eine gewöhnliche englische Phrase, eine Wortkette ohne Zitatlexikonwürden, wäre wohl kontraproduktiv, klänge wie auswendig gelernt. Aber ein einzelnes englisches Wort, mit Bedacht und zugleich wie beiläufig platziert, ist die Signatur einer auf die Maßstäbe des Fernsehens herabgestimmten Weltläufigkeit.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften".



Die Stunde des unergiebigen Austauschs zum Thema „Ampel im Asyl-Streit – mehr Geld, weniger Flüchtlinge?“ war schon fast verstrichen, als Maybrit Illner die Gelegenheit nutzte beziehungsweise schuf, irgendeinen Punkt des unter großer Anstrengungen zustande gekommenen, aber im Rückblick fast selbstverständlichen Kompromisses zwischen dem Bundeskanzler und der Ministerpräsidentenkonferenz in Frageform als „guten Move“ zu klassifizieren. Mit dieser Vokabel verwies die Moderatorin das Thema der Sendung in die Zuständigkeit der Spieltheorie, der im politischen Journalismus vorherrschenden Betrachtungsweise des politischen Streits, die das Durcheinander von Willensbekundungen und Unwilligkeitsbezichtigungen nach dem Maßstab des strategischen Vorteils der Akteure sortiert.

Der Respekt für Finesse blieb pauschal

Nun ist es keineswegs sachfremd, Parteipolitiker als Schach- oder Halmaspieler anzusprechen. Aber dann muss man ihre Züge auch analysieren, mit Sinn und Respekt für taktische Finessen. Illners Wendung vom „guten Move“ brachte diesen Respekt bloß in pauschaler Form und dadurch bloß scheinbar zum Ausdruck. Sie gab den Regierenden eine Bescheinigung der Professionalität mit, wie man im Supermarkt Bonuspunkte für jeden Einkauf erhält, als Einladung zum Wiederkommen. Die Veteranin des Hauptstadtjournalismus im kuriosen Modus des gelenkten Frage-und-Antwort-Spiels demonstrierte ihr eigenes professionelles Rollenverständnis, indem sie die Tafel auswischte, auf der in zwei Wochen ein neues Reizthema zur Debatte gestellt wird.

Das Format der politischen Talkshow lebt von der Beschwörung der Krise, sonst könnte es nicht aus allen in der Politik gleichzeitig verhandelten Themen ein einziges herausheben. Regierungshandeln wird deshalb daraufhin befragt, ob es eine Regierungskrise wahrscheinlicher macht. Die öffentliche Kommunikation innerhalb der Ampel-Koalition, in der insbesondere die Vertreter der FDP ständig Standpunkte bekräftigen, die scheinbar Sollbruchstellen des Bündnisses markieren, zeigt, wohin die Verformung des Habitus der Berufspolitik durch Talkshow-Routine geführt hat. Riskant ist, dass es in einer Koalition keinen Moderator gibt, der auf die Studiouhr guckt und durch Vergabe einer Anerkennungsprämie für einen „guten Move“ den Krisendiskurs gerade noch rechtzeitig in die Normalität zurückführt.

Bringt sich die Koalition in der Asylpolitik durch die Einigkeit in Gefahr, die sie an den Tag legen muss, damit auf der Einigung zwischen Bund und Ländern etwas werden kann? Diese Frage war für eine solche Sendung gar keine schlechte Vorgabe. Konsens enthält Sprengstoff: So paradox geht es zu in der Politik. Über den Befund, dass Grüne und SPD jetzt Maßnahmen abschreckender Auslagerung der Bearbeitung von Asylanträgen ins Auge fassen, die sie abgelehnt hatten, als der Bundesinnenminister Horst Seehofer hieß, kam die Untersuchung der Binnenspannung der Regierung aber nicht hinaus. Die belastete Provenienz diente unausgesprochen als Gewähr der Richtigkeit: Wenn man auf Ideen von Seehofer zurückgreifen muss, gibt es anscheinend wirklich keine Alternativen.