TV-Kritik zu „Maybrit Illner“ : Marder, Gepard und der ganze Zoo

Behaupte niemand, es sei schon alles über diesen Krieg gesagt, zumindest, soweit er sich bis jetzt überschauen lässt. Wir lernen jeden Tag dazu. Am Morgen zum Beispiel hatte die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der Bundestagsdebatte gesagt, Deutschland habe „naiv, ignorant, in deutscher Ruhe“ zugesehen, wie Russland schon 2014 einen Krieg in der Ostukraine angezettelt habe. Am Abend ging es bei „Maybrit Illner“ dann um die Frage, wie das zu deuten sei, was Deutschland – vielleicht nicht mehr ganz so naiv, etwas weniger ignorant, aber ganz sicher zu spät – jetzt für die Ukraine tun wolle, nämlich: „schwere Waffen“ zu liefern.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

Ach! Wenn doch alle wüssten, was genau damit gemeint ist. Es wissen aber nicht alle. Und so wirkt es immer ein bisschen peinlich, wenn Politiker plötzlich von Panzertypen sprechen, die klingen wie Brehms Tierleben (Gepard, Marder, Leopard 2 und so weiter), und das ins Fernsehen quaken, was sie gerade erst gelernt zu haben glauben. Glücklicherweise blieb die Runde nicht allzu lange dabei. Wer das Gespräch immer wieder in tieferes Fahrwasser lenkte, war die Osteuropa-Expertin Sabine Fischer, der Maybrit Illner leider zu schnell das Wort entzog. Die Rede von „Sieg“ und „Niederlage“ in dieser Debatte – in Sätzen wie „Putin muss diesen Krieg verlieren“ oder „Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen“ – finde sie problematisch, sagte Fischer. Sie erinnerte an die drei Säulen, auf denen das Handeln des Westens beruhe – Sanktionen, Waffenlieferungen, Diplomatie –, und wünschte sich eine Zielvorstellung, die auf der einen unerlässlichen Forderung aufbaue: die volle Eigenstaatlichkeit der Ukraine zu erreichen. Darum und um nichts anderes gehe es.

An diesem Gedankengang, der eigentlich niemanden überforderte, konnte man erkennen, wie leicht sich eine aufgeblähte, zum Großsprecherischen neigende Debatte um „Sieg“ oder „Niederlage“ beruhigen lässt. Dabei hatte es ruhig genug angefangen mit einer Schalte zum Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck, dem erfolgreichsten Politikerdarsteller seit der Bundestagswahl, womit hier nur Gutes gemeint ist: Man könnte nämlich, während man ihm zuhört, fast meinen, Habeck verfüge über die seltene Fähigkeit, zugleich zu reden und zu denken. Es gebe eine „abstrakte Gefahr eines Atomkriegs“, sagte Habeck „und damit sie nicht konkret wird, muss jede Entscheidung sehr besonnen getroffen werden“. Kein schlechter Satz! Natürlich könne er die Ukraine und ihre (in seinen Augen überzogenen) Forderungen gut verstehen, sagte Habeck; er selbst würde in einer vergleichbaren Situation genauso handeln. Doch aus deutscher Sicht müsse er das anders bewerten. Im Bundestag, mit dem klaren Ja zu schweren Waffen, habe man gesehen, dass die Regierung „stark, geschlossen und entschieden ist“.

Nichts als Nebelkerzen

Nun ja; dem war so einiges vorausgegangen, woran Friedrich Merz mit Schwung und Strenge schon im Bundestag erinnert hatte und was er bei Maybrit Illner zumindest noch einmal andeutete: Man habe die SPD und insbesondere den Kanzler in der Waffenfrage zum Jagen tragen müssen (er sagte es anders, Waffenmetaphorik steht selbst bei der CDU nicht hoch im Kurs). Überhaupt stimme nicht nur die Kommunikation, sondern die Strategie dieser Bundesregierung „hinten und vorne nicht“. Und dann: „Gott sei Dank haben wir seit heute etwas mehr Klarheit in diesen Fragen. Und es wäre gut, wenn der Bundeskanzler nicht wieder Fragen beantwortet, die ihm keiner stellt, während er die, die ihm gestellt werden, nicht beantwortet.“