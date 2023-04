Sie kann schreiben und sprechen wie ein Mensch. Sie kreiert Bilder, formuliert Gedichte wie ein Künstler. Sie schreibt wissenschaftliche Aufsätze und Klassenarbeiten. Sie assistiert Ärzten bei der Erkennung von Haut- oder Brustkrebs. Sie ist Teil von Kriegsdrohnen und anderen intelligenten Waffensystemen. Es scheint fast nichts zu geben, was Künstliche Intelligenz (kurz KI) nicht kann. Und sie wird immer mächtiger, was man an dem KI- System ChatGPT der amerikanischen Firma Open AI beobachten kann. Vielen macht der rasante Fortschritt Angst. Twitter- und Tesla-Chef Elon Musk hält Künstliche Intelligenz für potentiell „gefährlicher als die Atombombe" und fordert mit anderen Managern und Wissenschaftlern eine Pause bei der Entwicklung.

Was ist noch echt, was gefälscht? Was hilfreich, was schädlich? Was bedeutet die Entwicklung dieser Technologie für die Arbeit, den Wohlstand, die Demokratie und für die Frage nach Krieg oder Frieden? Haben die Deutschen zu viele Bedenken und verspielen gerade ihre Zukunft, in die Amerikaner und China längst uneinholbar gestartet sind? Diese Fragen stellte am Donnerstagabend Maybrit Illner in ihrer Sendung „Künstliche Intelligenz – Maschine gegen Mensch?" ihren fünf Gästen: Ranga Yogeshwar, Physiker und Wissenschaftsjournalist, Miriam Meckel, Kommunikationswissenschaftlerin und Journalistin, Anke Domscheit-Berg, Netzaktivistin und Politikerin der Partei „Die Linke“, Saskia Esken, Parteivorsitzende der SPD und gelernte Informatikerin sowie Achim Berg, Präsident des Digitalverbands Bitkom.

Was habe er ChatGPT als erstes gefragt, so fragte die Gastgeberin gleich zu Anfang der Sendung Ranga Yogeshwar. Es war für den Physiker wie ein Rausch, als Ende vergangenen Jahres ChatGPT aufkam. „Man probierte alles aus. Ich fragte die KI: ‚Bin ich verheiratet?‘ Und dann kam raus: ‚Ja, mit Manshi Rogeschwar, auch Physikerin, und beide haben zwei Kinder.‘ Das war glatt gelogen, doch es war phantastisch.“ „Man sah sofort, da ist ein gigantisches Potential auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite merkte man – oh, Vorsicht.“

Was ist echt, was eine Fälschung?

„Und auf welche neue Möglichkeiten kann man sich freuen?“, fragte Illner. „Es ist ein Dammbruch passiert“, so Yogeshwar. Im Jahr 2017 habe die Entwicklung angefangen, und im vergangenen Jahr merkte man, dass diese großen Sprachmodelle eine ganz neue Qualität bekommen hätten. „Siri kannten wir bereits. Aber jetzt gibt es eine KI, die anfängt, alles gleichzeitig zu können: Bilderkennung, Texterkennung und Spracherkennung. Und die immer leistungsfähiger wird und die sich selber optimiert.“ „Und die Menschen simuliert“, ergänzte Illner und zeigte den Film einer täuschend echten jungen chinesischen Sängerin, die sich auf der Gitarre begleitet, hinter der in Wirklichkeit aber eine KI-Software steckt.

„Sind das die Avatare, in die wir uns verlieben, mit denen wir Freundschaften knüpfen sollen?“ „Diese täuschend echten Bilder, diese Filme werden wir in den kommenden Jahren immer mehr sehen“, war Yogeshwar überzeugt, dem man eine gewisse Faszination ansah. Doch was wird emotional passieren, wenn wir mit diesen menschenähnlichen Avataren redeten, die auch verstünden, wie wir fühlen? „Wir haben noch keine Antwort darauf, wohin das hinführt.“

Unser Leben wird sich durch KI mehr verändern als durch das Smartphone und sogar durch das Internet, meinte Miriam Meckel. „Wir sind gerade mitten drin in einem Live-Experiment. Als ChatGPT im vergangenen Jahr auf den Markt kam, war es wie der iPhone-Moment der Künstlichen Intelligenz“, sagte Meckel. Was früher bestimmten Anwendungen vorbehalten gewesen sei, würde nun für jeden handhabbar. Man könne zuhause mit einer KI Gespräche führen oder von ihr Texte schreiben lassen. Das sei eine Veränderung in unserer kulturellen Evolution, bei der wir gerade in einem Selbstexperiment sind. „Und wir wissen nicht, was dabei rauskommen wird. Wir fragen immer, was macht die Technologie mit uns.Technologie macht nichts – wir erfinden sie und nutzen sie.“ Und alles was KI mache, entstünde dadurch, dass wir mit ihr interagierten. „Es gibt einen ganzen Industriezweig, der digitale Menschen produziert, die alle Kommunikationsleistungen erbringen können, die können sogar Sendungen moderieren.“ Und diese digitalen Menschen seien so perfekt, sodass wir auf sie reagierten, als wären es normale Menschen, glaubt Meckel. „Und das ist ein Experiment, das unsere Verhaltensweisen verändern wird.“