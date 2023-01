TV-Kritik „Maybrit Illner“ : Solche Szenen gab es zuletzt im Ersten Weltkrieg

Keine Alleingänge. Rote Linien. Zeitenwende. Garantiemacht. Wer wollte, könnte ein Buzzword-Bingo mit Äußerungen des Bundeskanzlers Olaf Scholz zum Ukraine-Krieg spielen. Manche Begriffe werden so beflissen herumgereicht, dass sie sich überhaupt nicht mehr losgelöst von seiner Person betrachten lassen.

Kai Spanke Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Mit dem Ausdruck „Zeitenwende“ hatte Scholz im Februar 2022 die plötzlich fragil anmutende Nachkriegsordnung aufgegriffen, mit der Warnung vor „Alleingängen“ unterstrich er, dass Deutschland keine Panzer für die Ukraine bereitstelle, schon gar nicht ohne die Absprache mit verbündeten Ländern.

Nun ist diese rote Linie verschoben, denn die Bundesregierung liefert der Ukraine Schützenpanzer des Typs „Marder“. Man habe sich mit den Vereinigten Staaten und Frankreich abgestimmt, war bald zu hören. Allerdings erst, nachdem Emmanuel Macron sich nicht zusammenreißen konnte und eilig verlauten ließ, er werde Wolodymyr Selenskyjs Truppen mit leichten Kampfpanzern ausrüsten.

Deutschland steht, je nach Sichtweise, also als abermals dauerzaudernder Bedenkenträger oder besonnen kalkulierender Stratege dar. Abgesehen von solchen Bewertungen stellen sich Fragen: Sieht so die von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht geforderte militärische Führungsrolle der Bundesrepublik aus? Handelt es sich um Modelle, die bald einsatzbereit sind? Folgt auf den Schützenpanzer „Marder“ der Kampfpanzer „Leopard“?

Die Lage on the ground

Über diese Dinge diskutierte bei Maybrit Illner eine recht disziplinierte Runde von Gästen, die eine Stunde lang den Spagat zwischen Rückschau, Diagnose und Spekulation vollführte. So war etwa zu vernehmen, die Lieferung von Panzern wäre für Scholz bis vor kurzem eine „furchtbare Eskalation“ gewesen, die Ukraine befinde sich in massiver Bedrängnis, die Sicherheitsordnung in Europa sei gefährdet, ein Patt käme einem Desaster gleich.

Norbert Röttgen (CDU), dessen Meinung zu den Einlassungen der anderen Gäste durchweg an seinem mimischen Repertoire ablesbar war, erhob folgenden Befund: Es laufe nicht gut zwischen Frankreich und Deutschland, Scholz lege sehr wohl einen Alleingang hin, die Verbündeten fänden das langsam nicht mehr akzeptabel, kurz bevor die Isolation Deutschlands offensichtlich geworden sei, habe der Bundeskanzler in der Panzerfrage eingelenkt – „beim Leopard wird’s genauso sein“.

Matthias Gebauer vom „Spiegel“ erwiderte, wichtig sei nicht so sehr die Frage nach den Panzern, sondern die „Lage am Boden“. In den kommenden Monaten müsse mit einer deutlichen Erhöhung des russischen Drucks gerechnet werden, weil die eingezogenen Rekruten ihre Ausbildung dann hinter sich haben werden. Die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff stimmte Gebauer zu – „die Lage on the ground“ sei entscheidend – und erinnerte daran, dass Russland die Lieferung von Panzern als Eskalationsanlass nutzen könnte. Darauf eine Strategie aufzubauen, sei allerdings unsinnig.

Katrin Eigendorf, Reporterin beim ZDF, sprach Klartext: „Ohne Waffenunterstützung ist die Ukraine nicht in der Lage, diesen Angriffskrieg, diesen Vernichtungskrieg abzuwehren.“ Eigendorf hat sich ein eigenes Bild von den Verhältnissen an der Front gemacht und berichtete von ukrainischen Soldaten, die zum Teil nur mit ihrer Kalaschnikow im Schützengraben hocken und sich im Visier der russischen Artillerie befinden. „Da fühlt man sich ja wirklich an den Ersten Weltkrieg erinnert.“