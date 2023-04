Die „Zeit“ veröffentlicht private Nachrichten des Springerchefs Mathias Döpfner. Er teilt gegen „die Ossis“ und Angela Merkel aus. In einem internen Memo weist Döpfner Auslegungen der „Gesprächsfetzen“ zurück. Was sagt uns das?

Mitte März hat Philipp Freise in Berlin Mathias Döpfner getroffen. Und er war begeistert. Es sei „immer unglaublich in­spirierend, mit einem Visionär wie Mathias Döpfner über die Zukunft der Me­dien und in welcher Weise die Techno­logie diese formt, zu sprechen“, schrieb Freise auf Linkedin, wie wir dem Fachdienst „Kress“ entnehmen. „Mathias und sein Team gehen bei Digital-First-Unternehmen voran und wir sind hoch­erfreut, ihre Partner auf diesem Weg zu sein.“

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien".

Jubel, Trubel, Euphorie verstehen sich in diesem Fall von selbst. Mathias Döpfner ist Vorstandsvorsitzender des Springer-Konzerns, Philipp Freise ist Europachef des Finanzinvestors Kohlberg Kravis Roberts (KKR), der mehr als 35 Prozent der Anteile von Springer hält. Die beiden müssen gemeinsame Sache machen und eitel Sonnenschein verbreiten.

Visionen oder Beschwörungen?

Doch ob Visionen das sind, was den Springer-Chef auszeichnet, steht schon seit einiger Zeit infrage. Sind es nicht eher erratisch ausgreifende Beschwörungen? Die hehren Ziele, die Döpfner re­gelmäßig aufruft, wenn es um sein Unternehmen und dessen Mitarbeiter oder um die ganze Branche geht, stehen in denkbar großem Kontrast zu seinem Handeln und einem Denken, das er im kleinen Kreis offenbart.

Darum wissen wir spätestens seit der Causa Julian Reichelt. Am ehemaligen „Bild“-Chefredakteur hielt Döpfner angesichts von MeToo-angereicherten Vorwürfen des Machtmissbrauchs lange fest, bevor er ihn, als die Sache für ihn selbst ge­fährlich werden konnte, fallenließ. Da kamen Chatnachrichten zutage, in denen Döpfner dem Publizisten Benjamin von Stuckrad-Barre zum Beispiel schrieb, Reichelt sei der letzte Journalist, der gegen den hierzulande angeblich herrschenden „neuen DDR-Obrigkeitsstaat“ aufbegehre, fast alle anderen Journalisten seien zu „Propaganda-Assistenten“ mutiert.

Döpfner versuchte diese Einlassung kleinzureden und entschuldigte sich. Nicht wenige Kollegen im Verlegerverband BDZV aber hatten die Nase vom Springerchef im vergangenen Jahr dermaßen voll, dass er mit dem Rückzug als Verbandspräsident dem offenen Aufstand zuvorkam. Als eine wei­­tere Nachricht publik wurde, in der Döpfner das Stoßgebet loswurde, Donald Trump möge Präsident der USA bleiben, erklärte Springer dies als Ironie und Übertreibung.

„Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig“

Wie das so ist mit den Übertreibungen, können wir nun noch einmal in der „Zeit“ nachlesen, die aus einem reichhaltigen Fundus von Privatnachrichten Döpfners der letzten Jahre zitiert. Als knackigstes Zitat macht die Runde, dass Döpfner „die Ossis“ für nicht demokratiefähig hält: „Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig“, lautet das Zitat.

Und: „Die ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen ddr eine Agrar und Produktions Zone mit Einheitslohn machen.“ „free west, fuck the intolerant Muslims und all das andere Gesochs“, heißt es an anderer Stelle. „Und natürlich: Zionismus über alles. Israel my country.“

Angela Merkel hielt Döpfner, folgen wir den Mitteilungen, für gefährlich und einen „Sargnagel der Demokratie“. Die Politik in der Corona-Pandemie erachtete er als „Wahnsinn“ („Das ist das Ende der Marktwirtschaft. Und der Anfang von 33“), das Virus als halb so schlimm. Den Klimawandel findet er harmlos oder eher begrüßenswert („ich bin sehr für den Klimawandel.

Zivilisationsphasen der Wärme waren im­mer erfolgreicher als solche der Kälte“), die gesellschaftliche Elite dekadent („Kollektiver Verstandes Verlust. Der Coup der Gefühligkeit. Das absolute scheitern der Eliten. Es ist ein Endpunkt“), und die FDP will er – als letzten Hort der Freiheit – im Bundestagswahlkampf massiv unterstützt sehen. Armin Laschet hält er auf Unionsseite für schwach, von Markus Söder hält er noch weniger.

Nachrichten an Reichelt

Einig in solchen Sachen war sich Döpfner vor allem mit dem damaligen „Bild“- Chef Julian Reichelt, dem offenbar einige der Nachrichten zugedacht waren. Reichelt verstand diese als Handlungsanweisung und übererfüllte das Berichterstattungssoll sogar.

Einen Kommentar Reichelts zu Merkel „unterschriebe ich in je­den Satz mit Blut“, lautet ein Döpfner-Zitat in der „Zeit“. Ein weiteres: „Beruflich hast du mich getäuscht und mir Schaden zugefügt wie niemand sonst. Persönlich und was unsere gemeinsame Weltsicht betrifft fühle ich mich Dir nach wie vor sehr verbunden. Ich glaube, Du weißt das, aber ich wollte es Dir noch einmal sagen.“