Buhrows Plan für ARD und ZDF : Da hat einer endlich zugehört

Als Sie Donnerstagfrüh die Rede von Tom Buhrow gelesen haben, was ging Ihnen dabei durch den Kopf?

Ich war angenehm überrascht. Wir kämpfen in unserer Landtagsfraktion und unserer Partei seit Jahren dafür, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die Zukunft fit macht, dafür seine Strukturen Inhalten anpasst und seine Inhalte ausgewogener werden. Deshalb habe ich mich gefreut, dass der ARD-Vorsitzende unsere Argumente endlich aufgegriffen hat.

Buhrow war mit anderen Intendanten im Medienausschuss Ihres Landtages. Hat er sich dort so geäußert?

Nein. Er hat den Ball an die Politik zurückgespielt und gesagt, dass die „Politik bestellt“. Wenn sich am öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas grundlegend ändern solle, müsse das die Politik entscheiden. Doch mit dem Medienänderungsstaatsvertrag sind die Weichen so gestellt, dass die Anstalten selbst wesentliche Veränderungen vornehmen können. Aufgrund der Reaktionen aus den Anstalten fehlte uns bisher der Glaube, dass diese Chance ergriffen wird. Die Missstände, die in den letzten Monaten bekannt geworden sind, dass in verschiedenen Rundfunkanstalten mit dem Beitrag verschwenderisch umgegangen worden ist, hat anscheinend auch auf die Sender einen Druck erzeugt, jetzt endlich selbst handeln zu müssen. Die Mär, dass sie immer mehr Geld benötigten, um ihren Auftrag zu erfüllen, ist durch die eigene Misswirtschaft ad absurdum geführt worden. Geld scheint genug vorhanden zu sein.

Warum äußert der WDR-Intendant diese Überlegungen jetzt?

Wenn die Intendanten und die Politik jetzt nichts unternehmen, um die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu verändern, ist es fraglich, ob es in zehn Jahren noch einen gemeinnützigen Rundfunk gibt, der die Akzeptanz der großen Mehrheit der Bevölkerung besitzt und seinen gesellschaftspolitischen Auftrag erfüllen kann. Wir haben immer für einen relevanten öffentlich-rechtlichen Rundfunk plädiert, aber so ist er zu groß und zu teuer. Deshalb muss er sich der veränderten Medienlandschaft anpassen. Es existieren heute neben dem dualen Rundfunksystem viele leistungsfähige Inhalteanbieter. Es gibt bei ARD und ZDF zu viel Gleiches vom Gleichen, das unnötig Geld kostet. Es ist gut, das Tom Buhrow auch unsere Forderung aufgreift, dass es keine Denkverbote geben darf.

Was erwarten Sie von den Sendern?

Ich erwarte, dass endlich Vorschläge für eine Strukturreform vorgelegt werden, die ihren Namen verdient. Dazu sollten sich Vertreter der Sender, Medienpolitiker der Länder und Vertreter aus den Landtagen schnell an einen Tisch setzen und ein Konzept erarbeiten, wie unseren berechtigten Forderungen, die nun ja auch durch den ARD-Vorsitzenden aufgegriffen worden sind, Taten folgen können.

Markus Kurze ist parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt und medienpolitischer Sprecher.