Mario Adorf zum Neunzigsten : Das Große braucht keine Worte

Der Schurke, dem er seinen Ruhm verdankte, war gar keiner. In der Rolle des Bruno Lüdke, des geistig behinderten Serienmörders, der 84 Morde gestand, von denen er sehr wahrscheinlich keinen einzigen begangen hatte, wurde Mario Adorf zu einem Star und im Laufe der Jahre zu einem der wenigen deutschen Schauspieler, deren Gesicht man auch im Ausland kennt.

Adorf, der an der Falckenberg-Schule studiert und an den Münchner Kammerspielen auf der Bühne gestanden hatte, war erst in einigen kleinen Rollen beim Film untergekommen, etwa als Gefreiter Wagner in der Kirst-Verfilmung „08/15“, als Robert Siodmak ihn in München im Theater sah. Das Stück war die Bühnenadaption eines Romans, der in der Verfilmung mit Humphrey Bogart von 1954 zu einem Hollywood-Klassiker werden sollte: „Die Caine war ihr Schicksal“. Adorf spielte einen Stenotypisten, der kein Wort Text zu sprechen hatte, aber Siodmak war von der stummen Präsenz des jungen Mannes so beeindruckt, dass er ihn als Frauenmörder Bruno Lüdke besetzte. So hat es Siodmak in seiner Autobiographie erzählt.

Was der jüdische Regisseur, der 1939 vor den Nazis nach Paris und dann nach Hollywood geflohen war, gemeint haben dürfte: Wirkung ohne Worte, Intensität allein durch Blicke und Gesten, Präsenz, die von einem Augenblick zum anderen in eine Aura der Bedrohlichkeit umschlagen konnte. Das wurden Adorf stärkste Mittel. War Klaus Kinski der Psychopath des deutschen Films, der mit jedem Auftritt wahnhafter wirken wollte, so konnte Adorf eine Brutalität verkörpern, die sich eben nicht ständig beweisen musste. Seine Gewalttätigkeit vermochte ohne Gewalt auszukommen. Dass er sie oft mit einem Hauch von Verletztheit zu umgeben wusste, ließ ihn nur umso gefährlicher wirken. Adorf kann beides spielen: das Menschliche im verwundeten Tier und das Tierische im verwundeten Menschen. In Gutachten und in den Nachkriegsmedien wurde der historische Lüdke mit Menschenaffen verglichen, aber als halbes Tier wollte Adorf ihn nicht spielen.

Stattdessen zeigte er einen kranken Menschen, misstrauisch, einsam, verschlagen, ein großes Kind, das böse Spiele spielt. Dass Bruno Lüdke kein Mörder war, konnte das Filmteam damals nicht wissen. Lüdke hatte Vertrauen zu dem ermittelnden Kommissar gefasst und wollte ihn nicht enttäuschen. Also tat er, was von ihm erwartet wurde: Er gestand. Weil die Gelegenheit günstig erschien, klaubte man an ungelösten Fällen aus den Akten, was zu finden war. Am Ende waren es Dutzende von Morden, verübt in ganz Deutschland und begangen angeblich von einem Kleinkriminellen, der nicht einmal in der Lage war, einen Ladendiebstahl auszuführen, ohne dabei gefasst zu werden. Aber das ist die heutige Sicht auf den Fall. Einen Unschuldigen konnte und wollte Adorf damals nicht spielen, aber dass Bruno Lüdke dem manipulativen Kommissar vertraute, dass er ihm zu aufschaute, ihn bewunderte, dass hatte er erfasst und machte es sichtbar.

„Nachts, wenn der Teufel kam“ startete 1957 in den Kinos, im selben Jahr wie „Der Edelweißkönig“ oder „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“, erhielt zehn Bundesfilmpreise, darunter einen für Adorf als besten Nachwuchsdarsteller, und wurde für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert. Für den deutschen Heimatfilm, das dominierende Genre der Wirtschaftswunderjahre, war Adorf danach verloren. An der Seite von Rudolf Prack konnte man ihn sich nicht vorstellen. In den Karl-May-Verfilmungen der sechziger Jahre, auch eine Art Heimatfilm, hätte er eigentlich eine feste Größe werden müssen, aber es blieb beim einmaligen Auftritt als Bösewicht Santer, der Winnetous Schwester Nscho-tschi, gespielt von Marie Versini, erschoss. Das sollen ihm einige bis heute nicht verziehen haben.

Zu jenen raren Schauspielern, die auch schlechte Filme durch ihren Auftritt zu einem Ereignis machen, hat er nie gehört. Aber man kann große Darsteller auch daran erkennen, dass ihnen selbst grottenschlechte Rollen auf Dauer nichts anhaben können. Seine Ausflüge in die Welt des Spaghetti-Westerns und überhaupt des italienischen Films sind ein Kapitel für sich. Als Bruder Tuck kämpfte er 1971 an der Seite von Giuliano Gemma als Robin Hood in „Der feurige Pfeil der Rache“ für das Gute. Das Gute und Mario Adorf haben auch diesen Film überstanden, und so stand er schon ein Jahr später in „König, Dame, Bube“ an der Seite von David Niven und Gina Lollobrigida vor der Kamera.

Als Alfred Matzerath in Schlöndorffs Verfilmung der „Blechtrommel“ war er ein Glücksgriff des Regisseurs, mit dem er bereits 1975 in „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ zusammengearbeitet hatte. Danach erlangte er in Deutschland einen Status, der an Omnipräsenz grenzt: Unvergesslich ist seine Verkörperung des rheinischen Unternehmers Haffenloher in „Kir Royal“ (1986), fast schon sprichwörtlich sein „großer Bellheim“ (1993), tragisch-komödiantisch sein Münchner Schickimicki-Wirt Paolo in Helmut Dietls „Rossini“ (1997). In Interviews hat Adorf sich in diesen Tagen von Siodmaks Film distanziert. Er leide darunter, dass er bei einem „Propagandawerk“ mitgemacht und einem realen Menschen ein Unrecht angetan habe. Lüdke wurde von den Nazis zwangssterilisiert und vier Jahre später vermutlich bei Menschenversuchen im Kriminalmedizinischen Institut in Wien ermordet. Das war 1944, in dem Jahr, in dem sich Mario Adorf freiwillig zum Kriegsdienst meldete, als knapp Vierzehnjähriger. Heute wird er neunzig Jahre alt.