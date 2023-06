Die Zeit der Märchen ist vorbei. Zumindest in der Film- und Popkultur. Durften an historische Vorbilder angelehnte Prinzessinen früher noch eine zuckersüße Liebesgeschichte mit schönem Prinz erwarten, halten die Drehbücher für Protagonistinnen neuerer Produktionen vor allem Sexprobleme, Intrigen („Bridgerton“) und die erdrückende Last des Hofzeremoniells (diverse Sisi-Verfilmungen, „Spencer“) bereit.

Marie Antoinette (Emilia Schüle) muss gleich alle drei Dinge erdulden. Die britisch-französische Ko-Produktion von BBC und Canal+, die in Deutschland auf Disney+ läuft, beruht auf der Idee von Deborah Davis. Die hatte schon mit dem Drehbuch des preisgekrönten Kostümfilms „The Favourite“ gezeigt, welch großartige Kulisse für menschliche Abgründe ein königlicher Hof sein kann. Und auch in den acht Folgen von „Marie Antoinette“ geht es sonderlich nett nicht zu.

Eine strategische Vermählung

Die zukünftige französische Königin, zu Beginn noch Erzherzogin Maria Antonia, wird von ihrer strategisch denkenden Mutter Maria Theresia an den Thronfolger von Frankreich, Ludwig XVI. (Louis Cunningham), verheiratet. Der ist, trotz seiner gesellschaftlichen Stellung, auf den ersten Blick nicht gerade der beste Fang: Lotterlook, strähniges Haar und die Aura eines verunsicherten Teenagers zu Hochzeiten der Pubertät. Als Marie Antoinette ihn das erste Mal erblickt, hat er gerade einen toten Hasen in der Hand. Wenig später, da rauft er sich im Dreck, fragt sie besorgt: „Wäscht er sich?“

Tatsächlich, so wird sich später herausstellen, sind Louis und seine Körperhygiene nicht das größte Problem. Denn der schüchterne Thronfolger, der wie Marie Antoinette in seine Rolle erst hineinwachsen muss, wird sich nach und nach öffnen und seiner Partnerin gegenüber meist loyal sein. Das kann sie dringend brauchen. Denn während diverse Hofmitglieder Komplotte schmieden, um die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten zu verschieben, baggert Ludwig XV. (James Purefoy) die jugendliche Marie Antoinette schamlos an und handelt ihr so auch noch den Zorn seiner Geliebten, Madame du Barry (Gaia Weiss), ein.

Es könnte ruhig noch böser sein

Die Beziehungen zwischen Frauen am Hof, ihre Freundschaften, Intrigen und (sexuellen) Verhältnisse miteinander hatte Davis in „The Favourite“ zum Hauptthema gemacht. Vieles davon findet sich in „Marie Antoinette“ wieder, wenn auch in gezähmter Form. So gibt es in der Rivalität zwischen Marie Antoinette und Madame du Barry auch eine versöhnliche Szene. Da sagt die Mätresse zur neuen Königin, dass sie Respekt für ihren Kampfgeist habe. Frauen in dieser feindseligen Welt bleibe eben nichts anderes übrig.

Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die Zuschauer allerdings schon denken können, dass beide aus ihrer prekären Stellung heraus handeln – die Mätresse des Königs gilt als Hure, die Thronfolgerin hat dem Königreich noch immer nicht den gewünschten Erben geliefert. Abgesehen davon, darf Neid nicht einfach mal Neid bleiben?

In „The Favourite“ war es die gnadenlose Überzeichnung, die das Drama unterhaltsam machte. „Marie Antoinette“ scheint diese Richtung zunächst ebenfalls einzuschlagen: Da fühlt sich die neu angekommene Herzogin von bleichen Hofangestellten mit roten Joker-Mündern verfolgt, und die schmatzenden Töchter des Königs haben geradezu bizarre Tischmanieren.

Auch die Bildsprache ist viel durchdachter als die einer klassischen Netflix-Produktion wie „Bridgerton“. An einer Stelle klärt der König seinen Enkel auf sehr unangenehme Weise mit einer Tomate auf. In einer anderen Szene steht der Thronfolger mitten im Fluss einem Hirsch gegenüber. Der reckt schnuppernd die Nase nach vorn, bis Louis ihn, blutspritzend, erdolcht. Seine Frau lacht begeistert über diese Grausamkeit. Die Kamera zoomt heraus und zeigt uns die Szenerie von oben, den toten Hirsch im dunkelrot gefärbten Wasser. Ganz neu ist das nicht, aber mehr von diesen Momenten hätten aus „Marie Antoinette“ trotzdem etwas anderes gemacht als das eher klassische Kostümdrama, zu dem die Serie dann doch nach und nach wird.

Gerüchte und Intrigen

Als dieses ist sie durchaus unterhaltsam. Wie auch nicht, bietet die Geschichte von Marie Antoinette, die als prunk- und vergnügungssüchtige Königin in die Geschichte einging, doch Stoff genug. Genau wie der französische Hof, der mit seinen zahllosen Günstlingen und Geliebten die perfekte Kulisse für Ränkespiele und Klatsch ist. Versailles gleicht einem Überwachungsstaat, in dem überall Spione lauern. Es wird durch Löcher gelugt, um zu sehen, was hinter verschlossenen Türen passiert – oder eben nicht. Denn die derbe Leitfrage dieser ersten Staffel – eine zweite ist bereits bestätigt – lautet: „Wann wird der König endlich seine Frau ficken?“

Lange tut er es, wie auch der historische Louis XVI, nicht. Dieser Umstand, die Tatsache, dass die Ehe zwischen dem letzten französischen König und Marie Antoinette für sieben Jahre nicht vollzogen wurde, lässt jede Menge Raum für Fiktion und Spekulationen. Wurde in den alten, kitschigen Kostümfilmen noch so getan, als gäbe es gar keinen Sex, sondern nur hin und wieder einen keuschen Kuss, ist er in „Marie Antoinette“ allgegenwärtig. Das ist, trotz historischer Ungenauigkeit, wohl näher an der Wahrheit als all die Geschichten von Märchenprinzessinnen.

Marie Antoinette läuft auf Disney+.