Die Schauspielerin Maria Sebaldt ist tot. Sie sei am 4. April im Alter von 92 Jahren gestorben, teilte das ZDF unter Berufung auf die Familie der Verstorbenen mit. Den Angaben zufolge wurde Sebaldt („Die Wicherts von nebenan“, „Ich heirate eine Familie“), die zuletzt im Landkreis München lebte, bereits beigesetzt.

Zu den bekanntesten Rollen der gebürtigen Berlinerin gehörten Auftritte in ZDF-Serien. So spielte sie in der 80er-Jahre-Erfolgsserie „Ich heirate eine Familie“ die exaltierte Freundin Sybille (genannt Bille) von Thekla Carola Wieds Figur Angelika (Angi). In der Vorabendserie „Die Wicherts von nebenan“ war sie die Mutter namens Hannelore.

Auch in der Reihe „Das Traumschiff“ war sie zu sehen. In etlichen Krimiserien wirkte sie mit, darunter „Derrick“, „Der Kommissar“ und „Der Alte“.

Sebaldt kam am 25. April 1930 in Berlin zur Welt, wo sie in den 50er-Jahren auch Theater spielte. Bald wurde man beim Film auf die Darstellerin aufmerksam, die insbesondere mit ihrem komödiantischen Talent beeindruckte.

Sebaldt spielte in Produktionen wie „Charleys Tante“ oder „Das schwarze Schaf“, aber auch „Die Buddenbrooks“ und „Der Hauptmann von Köpenick“ mit. In München war sie in der Komödie im Bayerischen Hof zu sehen.