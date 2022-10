Berufung gegen Haft abgelehnt : Maria Ressas letzte Chance auf Gerechtigkeit

Maria Ressa will gegen eine drohende Haftstrafe wegen Verleumdung vor den Obersten Gerichtshof der Philippinen ziehen. Für die Friedensnobelpreisträgerin sei dies eine letzte Chance auf Gerechtigkeit, sagte Amal Clooney, die zu dem internationalen Anwälte-Team der Journalistin gehört, am Dienstag in einer Mitteilung. „Wir werden bald wissen, ob Redefreiheit und Rechtsstaatlichkeit fortbestehen“, so Clooney.

Zuvor hatte ein Berufungsgericht am Montag den Antrag der Geschäftsführerin der kritischen Nachrichten-Website Rappler auf eine Prüfung des Urteils abgelehnt. Ressa war im Jahr 2020 wegen eines Artikels angeklagt worden, der einige Jahre zuvor auf Rappler erschienen war. Sie und der Autor des Texts, der Journalist Rey Santos, wurden zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt. Sie befinden sich gegen Kaution auf freiem Fuß.

In der Begründung hieß es, die in dem Antrag enthaltenen Argumente seien bereits erschöpfend vor Gericht erörtert worden. Die Richter wiesen die Kritik zurück, wonach das Urteil die Redefreiheit gefährde und Kritiker im Internet zum Schweigen bringe. Die Nobelpreisträgerin sieht hinter dem Prozess einen politischen Rachefeldzug. Rappler hatte kritisch über den damaligen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte und seinen Anti-Drogen-Krieg berichtet. In der Folge wurden diverse Gerichtsverfahren gegen Ressa und Rappler eingeleitet.

Kurz vor dem Ende von Dutertes Amtszeit hatte die Börsenaufsicht die Schließung von Rappler mit der Begründung angeordnet, dass philippinische Medien sich nicht im Besitz von Ausländern befinden dürften. Ressa ist Staatsbürgerin der Philippinen und der USA. Sie hatte zusammen mit dem russischen Journalisten Dimitri Muratow den Friedensnobelpreis 2021 bekommen.

Der Fall, um den es bei der Verhandlung ging, hat mit Duterte direkt nichts zu tun. Der Unternehmer, auf den die Klage zurückgeht, hatte diese aber erst Jahre nach Erstveröffentlichung des Artikels erhoben. Es ging darin um Verbindungen des Unternehmers zu einem Richter, zu Menschenschmuggel und Drogenhandel. Ressa sieht hinter der Ablehnung ihres Antrags eine „anhaltende Kampagne der Schikane und Einschüchterung“. Sie zeigte sich wie immer kämpferisch. „Trotz dieser anhaltenden Attacken von allen Seiten konzentrieren wir uns weiter darauf, das zu tun, was wir am besten können: Journalismus“, sagte sie.