Journalismus in den USA : „Man darf sie nicht normalisieren“

Im August schrieb die Journalistin Margaret Sullivan ihre letzte Kolumne für die „Washington Post“, für die sie acht Jahre lang als Medienkritikerin gearbeitet hatte. Zuvor war sie vier Jahre lang Public Editor für die „New York Times“, eine Art Ombudsfrau, eine Anlaufstelle für die Medienkritik der Leserinnen und Leser. Nun hat sie ein Buch geschrieben, über ihre Karriere – und über die gegenwärtigen Probleme des Journalismus in Amerika.

In Ihrer letzten Kolumne für die „Washington Post“ haben Sie geschrieben: „Journalisten sollen natürlich keine Werbung für Trumps Kontrahenten machen, aber sie müssen bereit sein, ihren Lesern, Zuschauern und Zuhörern zu zeigen, dass es gefährlich wäre, ihn erneut zu wählen. Das ist eine schwierige Gratwanderung.“ Nach den Kongresswahlen im November hat Trump verkündet, 2024 noch einmal zu kandidieren. Machen wir ihn nicht größer, als er ist, wenn wir zu viel über ihn reden?

Man kann Donald Trump nicht ignorieren, dafür ist er momentan noch ein zu großer Faktor in der amerikanischen Politik. Bei den Midterms stand er nicht auf dem Wahlzettel, eine Rolle hat er trotzdem gespielt. Ich glaube nicht, dass man ihn aus dieser Gleichung von Politik und Medien heraustrennen kann. Was man tun kann, ist Kontext mitliefern, damit man sein Dasein nicht noch mehr aufbläst. Das bedeutet nicht, dass man jede seiner Aussagen zu einer Story hochschreiben muss. Stattdessen sollte man Fakten und Beweise in die Berichterstattung über Trump einfließen lassen. Aber ihn zu ignorieren hat keinen Sinn.

Die meisten Sender und Publikationen werden als Unternehmen geführt. Sie profitieren von der Berichterstattung über auffällige Politiker wie Trump oder seinen neuen Herausforderer Ron DeSantis. Besteht nicht die Gefahr, dass sich alles wiederholt?

Ja, die besteht.

Und wie ist das zu verhindern?

Man muss Lesern und Zuschauern zeigen, wofür Figuren wie Trump oder DeSantis stehen und was sie tun. Nehmen wir DeSantis und seinen Versuch, angeblichen Wahlbetrug strafrechtlich zu verfolgen. Seine Eingreiftruppe vom sogenannten „Office of Election Crimes and Security“ hat ganze 20 Personen festgenommen. DeSantis hat so getan, als handele es sich um ein riesiges Pro­blem. Dabei wurden 2020 mehr als elf Millionen Stimmen in Florida abgegeben. Es ist also kein erhebliches Pro­blem. Wir wissen nicht einmal, ob diese Leute schuldig waren. Man kann solchen Politikern also nicht einfach ein Mikrofon reichen und sie alles sagen lassen. Wir müssen Fakten präsentieren und einordnen.

Glauben Sie, dass die amerikanischen Medien in den vergangenen fünf, sechs Jahren etwas gelernt haben?

Die Medien haben sicher etwas gelernt, ich habe nur nicht das Gefühl, dass sich die Nachrichten genügend verändert haben. Die Tendenz besteht weiterhin darin, Trump zu normalisieren und Republikaner, die sich als Mini-Trumps aufspielen, so zu behandeln, als wären sie ganz einfache Politiker, obwohl sie eigentlich nur eins im Sinn haben: demokratische Normen zu zerstören, wie eine friedliche Amtsübergabe oder die Anerkennung der Ergebnisse freier und fairer Wahlen. Wenn Sie mich fragen, stehen wir hier vor einem echten Problem.

Einige Medien scheinen genau die gegenteiligen Schlüsse gezogen zu haben. Der Sender CNN versucht unter dem neuen Chef mit aller Kraft, weniger voreingenommen zu erscheinen. Trump hatte ihm mehrfach vorgeworfen, Fake News zu verbreiten.