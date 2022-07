Wie wirken Fake-Videos? : Man traut seinen Augen nicht

Wer den Schaden hat, muss für den Spott im Netz nicht sorgen: Nachdem die Se­natskanzlei in Berlin bekanntgab, dass die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) einer Videomanipulation von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko durch zwei russische Komiker aufgesessen war, lief sie wieder an, die kollektive Spott- und Ironiemaschine auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken. Bemerkungen zu Giffeys aberkanntem Doktortitel („Den echten Vitali Klitschko erkennt man am Doktortitel, die echte Franziska Giffey nicht“) wechselten sich ab mit der Diskreditierung der Politik im Allgemeinen („Wie lange leistet sich Deutschland noch so unqualifizierte Politiker?“) und der Sorge vor Ma­nipulation („Was mir wirklich Angst macht: Wenn man nicht mehr weiß, was echt ist und was nicht“).

Was ging da vor sich? Bei aller Ironie und Häme sprach aus manchen Tweets auch Verunsicherung. Diese zu erklären ist nicht einfach, weil es kaum Forschung darüber gibt, wie Fake-Videos auf den Menschen wirken. Zudem richtet sich die gezielte Manipulation an mindestens zwei Adressaten: Hier sind es die Politikerin Giffey und das auf sie reagierende Publikum im Netz.