TV-Kritik: „Maischberger“ : Der Gegenschlag verbietet sich

In der Theorie der Kriege des gegenwärtigen Zeitalters, wie sie der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler formuliert hat, ist die Ungleichheit der Waffen eine zentrale Denkfigur. Unterlegenheit in den materiellen Mitteln kann ausgeglichen werden von der Partei, die auf ihrem eigenen Territorium kämpft und sich der Unterstützung durch ihre Bevölkerung sicher sein kann – oder aber auch von der Partei, die auf die Bevölkerung in der Heimat keine übertriebene Rücksicht nehmen muss, weil dort keine demokratischen Verhältnisse herrschen. Strukturelle Macht heißt Vernetztheit: Die Rede von den Befehls- und Lieferketten ist eigentlich unzulässig vereinfachend, weil diese Ketten ihre Leistungsfähigkeit gerade aus Überschneidungen und Verzweigungen ziehen. Im Krieg können solche Routinen der Koordination in einen Nachteil umschlagen; ein primitiv organisierter Gegner profitiert womöglich plötzlich davon, dass er sowieso für sich allein kämpft. Es ist die Paradoxie asymmetrischer Kriege, dass sie dem Schwächeren Chancen eröffnen, vor allem dann, wenn er sich nicht in gleicher Weise an Regeln halten muss wie sein Gegenüber.

Diese Dialektik asymmetrischer Auseinandersetzungen gibt es auch im Propagandakriegen. Das kann man am kommunikativen Agieren von Andrij Melnyk studieren, dem Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland. In der deutschen Öffentlichkeit kämpft er für die Sache seines Landes allein auf weiter Flur. Während der russische Präsident Putin noch bis vor kurzem darauf setzen konnte, dass etliche deutsche Politiker, Wirtschaftsführer und Meinungsmacher es zum Hobby oder sogar zum Beruf gemacht hatten, dem deutschen Publikum die russische Sicht der Welt verständlich zu machen, ist Melnyk der einzige in Deutschland wohnhafte Advokat der Ukraine, der sich allgemeiner Bekanntheit erfreut.

Resonanz durch Provokationen

Diese Prominenz eines diplomatischen Vertreters ist etwas ganz und gar Ungewöhnliches. Melnyk erzeugt Resonanz durch Provokationen – und hier kommt die Asymmetrie ins Spiel. Er kalkuliert darauf, dass die Vertreter des deutschen Staates oder auch deutscher gesellschaftlicher Instanzen, die er persönlich angreift, es ihm nicht mit gleicher Münze zurückzahlen können. Er mag eine Debatte auslösen, wenn er einen Professor mit einem vulgären Kraftausdruck belegt. Aber wenn ein Parlamentarischer Staatssekretär auf solchen methodischen Grobianismus reagiert, indem er auf Twitter Melnyk einen Botschafter in Anführungszeichen nennt, kann er froh sein, wenn er nicht zurücktreten muss. Und mit Recht wurde diese Ausfälligkeit von Sören Bartol, dem parlamentarischen Hilfsassistenten der sozialdemokratischen Bauministerin Klara Geywitz, skandalisiert. Die Bundesregierung muss auf äußerste formale Korrektheit bedacht sein – erst recht im Umgang mit dem Repräsentanten eines Landes, das um sein Überleben kämpft. So kann Melnyk sein Spiel fortsetzen und ein Maximum an Wirkung aus seiner Rolle des machtlosen Störenfrieds ziehen.