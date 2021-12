„Mail on Sunday“ : Entschädigung für die Herzogin

In knappster Form teilt die „Mail on Sunday“ an Weihnachten ihren Lesern mit, dass sie vor Gericht gegen die Herzogin von Sussex verloren hat. Wegen Verletzung ihres Urheberrechts an Privatpost erhält die Herzogin eine Entschädigung.

Die britische Boulevardzeitung „Mail on Sunday“ hat auf der Titelseite ihrer Ausgabe vom 26. Dezember die gerichtlich angeordnete Entschuldigung bei der Herzogin von Sussex abgedruckt. Die Herzogin, Gemahlin von Prinz Harry, dem jüngeren Sohn des Prinzen von Wales, hatte Associated Newspapers, den Verlag der „Mail on Sunday“, wegen der Publikation von Auszügen eines Briefes verklagt, den sie 2018 an ihren Vater Thomas Markle geschrieben hatte. Ihr Vater hatte den Brief der Zeitung zugespielt. Die Herzogin, geborene Meghan Markle, bat ihren Vater in dem Brief, nicht mehr mit Boulevardzeitungen zu sprechen und in Interviews keine falschen Behauptungen über sie aufzustellen. Die Auffassung der „Mail on Sunday“, die Herzogin habe schon beim Abfassen des Briefes mit dessen Veröffentlichung rechnen müssen und dieser damit implizit zugestimmt, wurde von zwei Instanzen der britischen Gerichtsbarkeit verworfen.

Die Entschuldigung hat die Form einer förmlichen Unterrichtung der Leser des Blattes über den Ausgang des Rechtsstreits. Ergänzend teilte die Zeitung in einer Meldung auf der dritten Seite mit, dass beide Seiten sich auf eine finanzielle Entschädigung für die Verletzung des Urheberrechts der Herzogin geeinigt haben. Eine Zahl wird nicht genannt. Online verbreitete der Verlag die Nachricht unter der Überschrift „The Duchess of Sussex“.

Insgesamt fünf Artikel waren Gegenstand des Verfahrens. In der ersten Instanz entschied Lordrichter Warby zugunsten der Klägerin, ohne eine mündliche Verhandlung anzuordnen. Eine dreiköpfige Kammer von Berufungsrichtern verwarf Anfang Dezember die auf die Erzwingung einer Verhandlung mit Beweisaufnahme gerichtete Berufung. Die Urteilsbegründung der Kammer stufte den Inhalt des Briefes als „persönlich, privat und nicht von legitimem öffentlichem Interesse“ ein. Der Verlag hatte zunächst angekündigt, die Anrufung des Obersten Gerichtshofs gegen das Berufungsurteil prüfen zu wollen.