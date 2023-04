„Holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, wir steigen durch.“ So begann Mai Thi Nguyen-Kim ihre Videos auf dem Youtube-Kanal „maiLab“. Wie gefährlich ist Schlafentzug? Retten Veganer die Umwelt? Die Moderatorin und Chemikerin erklärte ihren Zuschauern die Welt. Das Format war wie eine „Sendung mit der Maus“ für junge Erwachsene – die von Nguyen-Kim liebevoll „Freunde der Sonne“ genannt wurden. Und genau diese „Sendung mit der Maus“ wurde nun zum letzten Mal ausgestrahlt.

Stattdessen wechselt Nguyen-Kim zum ZDF, wo sie seit mehr als einem Jahr eine eigene Show moderiert. Sie ist also nicht weg, aber sie verlässt das Format, das sie groß und bekannt gemacht hat. Und damit verlässt sie sicher auch einen Teil ihres Publikums. Von diesem verabschiedete sie sich am Donnerstag sichtlich bewegt: „Das ist das schwierigste maiLab Video ever”, sagte Mai Thi Nguyen-Kim und berichtete, wie schwierig es sei, ihre Arbeit beim ZDF, Familie und Youtube unter einen Hut zu bringen. Als nun eine langjährige Mitarbeiterin gehen musste, sei die Entscheidung gefallen, maiLab zu beenden.

In einer Welt voller Fehlinformationen brachte maiLab Ordnung in Debatten, sei es die Gefährlichkeit von Mikrowellen oder die Wirksamkeit von Homöopathie. Dabei besticht Nguyen-Kim vor allem mit ihrer ruhigen und sachlichen Art – und nimmt so vielen Diskussionen die Hitzigkeit. Ihr Kanal beleuchtete Fragestellungen von der wissenschaftlichen Seite und brachte Millionen Menschen naturwissenschaftliche Denkweisen nahe. Wann ist etwas wirklich bewiesen? Wie funktioniert eine Debatte zwischen Wissenschaftlern?

Sie machte das Nerdtum zum Trend

maiLab machte das Nerdtum zum Trend und baute eine Community auf, die auf Youtube ihresgleichen sucht. Jeder „Freund der Sonne“ weiß: Nur, weil zwei Dinge gleichzeitig passieren, müssen sie nichts miteinander zu tun haben. Korrelation ist nicht das gleiche wie Kausalität. Nguyen-Kim hat dafür gesorgt, dass das eine Binsenweisheit wurde. Niemand hätte sich so einen Satz gemerkt, wenn er im Physikunterricht gefallen wäre. Es ist ein Kunststück, wenn man so viele junge Menschen dazu bringt, sich in ihrer Freizeit mit Statistik und Studien zu beschäftigen.

In der Corona-Pandemie zahlte sich genau das aus. maiLab-Fans waren zwar weder vor der Krankheit noch dem Lockdown gefeit, aber sie konnten die wirre Debatte besser verstehen. Und das, obwohl Nguyen-Kim zu dieser Zeit eine Mutterschaftspause einlegte. Kaum war sie wieder da, begann sie, das Geschehen einzuordnen. Sie war eine der ersten, die einer breiten Öffentlichkeit bewusst machte, wie lange eine Pandemie dauern kann. Und auch wenn sie manch einen deprimierenden Schlussstrich unter Debatten zog, tat sie das immer mit einer gehörigen Portion Humor.

maiLab hatte seine Höhen und Tiefen – längere Pausen werden vom Youtube-Algorithmus abgestraft. Dennoch hielt maiLab eine treue Basis an Unterstützern, die unter den Videos rege weiter diskutierten. Besonders kontroverse Beiträge erfuhren jedoch auch viel Hass, weshalb Nguyen-Kim sich vor zwei Jahren intensiv für eine angenehmere Debattenkultur in ihrer Community einsetzte. Und auch hier verurteilte sie nicht einfach die unsachlichen Beiträge, sondern erklärte psychologische Mechanismen. Ein Coup gelang Nguyen-Kim, als sie ihr Youtube-Format in eine Fernsehshow übertragen durfte. Seit Oktober 2021 spricht sie auf ZDFneo über Zeitumstellung, Biolandbau und Künstliche Intelligenz. Mit diesem Schritt in ein anderes Medium wurden die Beiträge auf maiLab seltener – und nun ist es vorbei.

Mehr zum Thema 1/

Die „Freunde der Sonne“ werden maiLab vermissen. Die Videos sind eben doch ganz anders als eine Fernsehshow. Viele Tassen Tee wurden getrunken – begleitet von einer wundersam verständlichen Erklärung komplexer Themen. Deshalb große Keksempfehlung: Wer noch nie eines der Videos gesehen hat, sollte das spätestens jetzt tun.