Magnum schließt Online-Archiv : Welche Bilder wollen wir zeigen?

Die renommierte Bildagentur Magnum Photos hat am vergangenen Freitag ihr gesamtes Bildarchiv vorläufig aus dem Internet genommen, nachdem in einem Artikel auf der Fotografie-Nachrichtenseite „Fstoppers“ Kritik an historischen Aufnahmen minderjähriger Prostituierter aufgekommen war. Die Agentur teilt auf Anfrage mit, man habe das Archiv nur deshalb offline gestellt, weil ein technisches Upgrade nötig gewesen sei.

Es geht um die Bilderserie „Bangkok Prostitutes“, die der amerikanische Magnum-Fotograf David Alan Harvey in den achtziger Jahren in Thailand aufgenommen hatte. Harvey konzentriert sich in seiner Reportage, die er vor Beginn seiner Mitgliedschaft in der Agentur fotografiert hatte, auf die häufig sehr jungen Mädchen. Deren mutmaßlich westliche Kunden werden nicht erkennbar dargestellt. Auf einem der Fotos ist ein laut Bildbeschriftung dreizehn bis achtzehn Jahre altes Mädchen offenbar in einem Hotelzimmer zu sehen, das mit nacktem Oberkörper lächelnd auf den sitzenden oder liegenden Fotografen zugeht. Bisher haben Agentur und Fotograf sich nicht dazu geäußert, wie es zu dieser Aufnahme gekommen ist.

Je nach Entstehung des Bildes ergeben sich unterschiedliche, problematische Ausgangssituationen. Sollte Harvey selbst als Protagonist im Hotelzimmer gewesen sein, geht es um eine mögliche Straftat. Auch aus journalistischer Sicht hätte Harvey gegen den ethischen Grundsatz verstoßen, dass Fotojournalisten eine Szene ausschließlich dokumentieren, sie aber nicht selbst mitgestalten oder Ereignisse herbeiführen. Ein anderes Szenario würde ihn strafrechtlich entlasten, wäre aber aus journalistischer Sicht ebenfalls problematisch: Sollte er hier eine Szene mit einem volljährigen Modell zur Illustration der Thematik inszeniert haben, hätte dies in der Bildunterschrift angegeben werden müssen.

Schlagworte: „Prostitution, Brust, Teenager, Unterwäsche“

Die britische Fotojournalistin Olivia Arthur hat in ihrer Rolle als Präsidentin von Magnum am Freitag eine tiefgehende interne Prüfung des Archivmaterials mit externer Unterstützung angekündigt, die neben den Fotos auch Bildbeschreibungen und Verschlagwortung einbezieht. Im vorliegenden Fall waren zum Bild unter anderem die Schlagworte „Prostitution, Brust, Teenager, Unterwäsche“ und „Dreizehn- bis achtzehnjährig“ eingetragen worden.

Vehement wurde in sozialen Netzwerken die sofortige Löschung der Bilder aus dem Magnum-Archiv gefordert. Tatsächlich ist die Reportage bereits vor der Abschaltung der Datenbank nicht mehr in Suchergebnissen aufgetaucht. Die Bildagentur Getty Images hat derweil nach Protesten in der vergangenen Woche ebenfalls einzelne Bilder von minderjährigen Prostituierten aus ihrer Datenbank gelöscht. In diesem Fall waren im öffentlich zugänglichen Bildarchiv Porträts minderjähriger Prostituierter mit Angabe des Namens und Wohnorts veröffentlicht worden.

Zentrale Institutionen der Fotoszene, wie Magnum Photos, sehen sich seit Jahren vermehrter Kritik über ihre Art der Berichterstattung aus der Vergangenheit ausgesetzt. Schon vor dem aktuellen Fall wurde der Agentur vorgeworfen, die Zusammensetzung ihrer Mitgliedschaft sei männlich und westlich dominiert. Das führe dazu, dass Minderheiten aus einer privilegierten Perspektive falsch oder zumindest ungenau dargestellt würden. Zum Thema minderjährige Prostituierte fänden sich in der Magnum-Datenbank aus den letzten siebzig Jahren keine Bilder, die aus Europa oder Nordamerika stammten. Bis jetzt hat Magnum, im Gegensatz zu beispielsweise „National Geographic“, sein umfangreiches Bildarchiv, in dem sich Ikonen des Fotojournalismus befinden, nie durch externe Experten systematisch auf problematische Inhalte untersuchen lassen. Das Ergebnis der von Olivia Arthur angekündigten Sichtung wird also mit Spannung erwartet.