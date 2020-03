Das Magazin „Be Green“ : Eine „Brigitte“ für die Generation Greta

Wer sich klarmachen will, in welche Selbstwidersprüche die Klimakrise unsere Kultur des Konsums und der öffentlich zelebrierten, auch wohlmeinenden „Self Care“ stürzt, kann es in einem neuen Magazin von Gruner+Jahr nachlesen. „Be Green“ heißt der jüngste Ableger der „Brigitte“, und das minimalistisch geschminkte Covergirl, das verträumt mit einem Wald-und-Wiesen-Kraut spielt, zeigt gleich, welche Zielgruppe dem Heft vor Augen steht: die von Fridays for Future bewegten Frauen der Generation Y, in deren Instagram-Feed sich Bilder zu Hashtags wie #nachhaltigkeit oder #savetheplanet finden, und alle, die mit ihren Zielen sympathisieren.

Über das Persönliche sucht das Heft den Weg ins Allgemeine. Das Model auf dem Titelbild ist die dreißig Jahre alte Aktivistin, Podcasterin, Autorin, Bloggerin, Instagramerin, Greenfluencerin und „foremost human“ Daria Daria aus Wien. Sie befasst sich mit Achtsamkeit und Mode und hat auf ihrer Website ein langes Verzeichnis von Links zu ökologischen Labels und Webshops zum Draufklicken plaziert. Nur so nämlich lässt sich dem Lifestyle der Influencer nacheifern und doch das schlechte Gewissen beruhigen: Nicht durch Konsumverzicht – nach dem Motto: Der für den Planeten beste Pullover ist der, den ich nicht kaufe –, sondern durch den Kauf dessen, was als nachhaltig, fair, vegan und öko legitimiert erscheint. Wer das erwirbt, entgeht der eigenen Scham und des „shamings“ durch andere, obwohl er Ressourcen für prinzipiell Überflüssiges wie Trendklamotten und Lippenpeelings aufzehrt. So kann es weitergehen, das endlose Erwerben um des Zeigens und der Selbstvergewisserung willen.

Können wir unseren Planeten heilkaufen?

„Macht Verzicht glücklich?“ fragt „Be Green“ in nur vermeintlich paradoxer Weise und antwortet sogleich: „Ja. Denn weniger ist mehr.“ Warum man dann nicht einfach auf dieses Magazin verzichten sollte, mag man da denken. Erste Antwort: Weil man dann die Anzeigen nicht sehen könnte, die neben der Modestrecke und den Hautpflegetipps die Hoffnung nähren, dass wir unseren Planeten heilkaufen können – und uns selbst gleich mit. Zweite Antwort: Weil „Be Green“ nicht zur Askese aufrufen will, sondern Vorschläge machen, wie wir klimafreundlicher und weniger weltschädigender leben können, ohne gleich Selbstversorger zu werden oder auf die Selbstauslöschung der Menschheit zu hoffen. Kurzum, es geht nicht ums Verzichten – die Titelgeschichte handelt vom Umstieg vom Auto auf die Bahn. Es geht um anderen Konsum. Hier wird ausprobiert, wie Kapitalismus „Teil der Lösung“ sein könnte statt ein Umweltproblem.

„Be Green“ veranstaltet dazu denselben unterhaltsamen Quatsch wie Frauenzeitschriften seit hundert Jahren und verziert ihn mit Gendersternchen: Das Heft teilt Blaupausen dafür aus, wie gestylt frau heute angeblich eine gute Figur macht, ihre Beziehungen am Laufen hält, ihr Heim gestaltet und sich und ihre Lieben bekocht. Angesagt sind jetzt eben Fake-Fleisch-Burger, Öko-Outdoor-Urlaub in Montenegro, die angeblich perfekt für Demos geeignete Patchwork-Jacke für 350 Euro und Tipps zum Umgang mit auf den Umweltschutz weniger eingeschworene Partner und Kinder. Die Reportage vom Demeter-Hof verweist auf die Hautcreme, in der Öl aus den Sonnenblumenkernen des Betriebs steckt. Es gibt es einen Gastbeitrag von Luisa Neubauer (die auch eine Kolumne im „Stern“ hat) und eine Kolumne von Margarete Stokowski (die im „Spiegel“ schreibt). In gewisser Weise ist „Be Green“ eine „Brigitte“ im Walla-Walla-Hanfgewand, die zweimal im Jahr erscheinen soll und 5,90 Euro kostet. Das Redaktionsteam um Alexandra Zykunov und Daniela Stohn habe ein „cooles, kluges, nachhaltiges Magazin“ machen wollen, das „inspiriert umzudenken“, schreiben die Chefinnen im Editorial. Teilweise ist ihnen das gelungen: Auf angenehme Art vermeidet „Be Green“ jeden Fanatismus. Naturschutz ist hier keine Ersatzreligion, das Heft keine Postille mit Predigten für Jüngerinnen, sondern für Frauen, die sich entspannen und inspirieren lassen wollen – und sich über ein paar Informationen freuen.

In der Rubrik „Ökoduell“ werden Produkte auf ihre Umweltbilanz hin verglichen; das Upcycling von PET-Flaschen zu Textilien wird einer kritischen Prüfung unterzogen; der „Trennungsguide“ gibt Tipps für die Müllentsorgung. „Tiere essen“-Autor Jonathan Franzen gibt im Gespräch zu, dass er manchmal Fleisch aus Massentierhaltung isst. Er kennt wohl noch nicht die Jackfrucht-Quesadillas mit Bohnen, Mais und Kokosjoghurt aus dem Rezeptteil.