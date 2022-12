Märchenfilme im Fernsehen : Ein Frosch zum Verlieben

Wenn Mitleid mit Leichtsinn Hand in Hand geht, dann hat die Gegenseite gute Karten. Und wer nach so viel Märchen noch immer bereit ist, einer Alten zuliebe, die im Wald um Hilfe beim Tragen eines Holzbündels bittet, diese Last wirklich auf die eigenen Schultern zu nehmen, dem passiert, was einem da immer passiert: Das Bündel ist schwerer als gedacht, der Weg weiter, und selbstverständlich hüpft die Hexe noch oben auf das Holz, lässt sich nicht abschütteln und treibt ihr hilfsbereites Opfer auch noch mit der Gerte an.

Tilman Spreckelsen Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Viel mehr als diese Szene ist nicht übrig geblieben vom eher apokryphen Grimm-Märchen „Die Gänseprinzessin“, das nun einer von zwei neuen Beiträgen der Reihe „6 auf einen Streich“ ist, in der das Erste Jahr um Jahr zur Weihnachtszeit Märchen adaptiert, Museumsdörfer, Schlösser und Burgen aus dem Umkreis der jeweiligen ARD-Anstalt ins Licht rückt und oft über dem Dekor vergisst, welche Geschichte da eigentlich erzählt werden soll. Für „Die Gänseprinzessin“ heißt das: Weil vor Jahren der Königssohn verschwunden ist, verbietet sein traumatisierter Vater, dass irgendjemand in seinem Reich Fröhlichkeit zeigt.

Das ist ganz schlimm für Prinzessin Polly (Mina Christ), die am liebsten gründlich abgestandene Witze erzählt, Grimassen schneidet oder zur Belustigung ihrer Umgebung Rad schlägt. Besonders gern zückt sie ihr Furzkissen und begleitet ihre Vorführungen gern mit Sätzen wie „Furchtbar! Das klingt nach Rosenkohl!“ Als sie bei einer öffentlichen Gedenkfeier für den verschwundenen Bruder die Kunstpausen in der Trauerserenade durch entsprechende Geräusche füllt, jagt sie der König vom Hof – ganz ausgeschlossen ist nicht, dass der ein oder andere das Verschwinden der Nervensäge begrüßen wird.

In der Parallelhandlung wird ein Abenteurer mit dem sprechenden Namen „Leif“ eingeführt, der im Fernen Osten die hübsche Tochter des Kaisers heiraten soll, seine Freiheit aber nicht aufgeben will und flieht, bis er in besagtem Wald auf die Alte mit ihrem Bündel trifft. In ihrer Obhut ist inzwischen auch Polly gelandet, die sich liebevoll um die Gänse kümmert und dem arroganten Abenteurer und seinem Gefährten Hagen mit mildem Spott begegnet, bis sich Leif und die verstoßene Prinzessin an einem Nachtgesang erkennen: Das Lied, das Polly auf den Lippen trägt, hat ihr einst Leif gesungen, als er noch als ihr Bruder am Hof des gemeinsamen Vaters lebte.

Das ist mäßig originell, und gemessen an der umfassenden Gestaltungsfreiheit, die der Entschluss verspricht, sich um die Märchenhandlung nicht groß zu kümmern, auch wenig einfallsreich. Der Konflikt zwischen lähmender Trauer und dem Willen, sich dem nicht unterzuordnen, könnte jedenfalls weiter tragen und überzeugender umgesetzt sein. Aber selbst so vorzügliche Schauspieler wie Leslie Malton als Alte, Johann von Bülow als König und vor allem Mina Christ als Prinzessin können nicht gegen ein Drehbuch an, das ihnen lauter papierene Merksätze in den Mund legt: „Nur wer innehält, kann entdecken, was wirklich wichtig ist“, lernen wir, „Du kannst dich nur selbst befreien“ und dergleichen mehr. Am Ende wird Polly Königin, verspricht Demokratie und dass sie ihr Volk immer gut unterhalten wird – immerhin untermauert sie das Versprechen nicht mit dem Furzkissen, sondern mit einem minutenlangen Clownstanz auf der gedeckten Festtafel.

Der Film sei „nach Motiven“ des Grimm-Märchens entstanden, sichern sich seine Urheber ab, und auch „Zitterinchen“, der zweite neue Beitrag zur Reihe, wurzelt lediglich auf „Motiven von Ludwig Bechstein“. Von der Vorlage bleibt die Verwechslungsgeschichte, in der ein Prinz sich in das Bild eines nie gesehenen Mädchens verliebt und sie heiraten will. Allerdings wird ihm eine Betrügerin untergeschoben. Die wahre Braut klagt dreimal nachts an seinem Bett, beim dritten Mal hört er es und erkennt seinen Irrtum, was die Braut vor dem Schicksal rettet, vom Mensch zur Nixe zu werden. Am Ende entpuppt sich noch der Hund Zitterinchen, Begleiter der wahren Braut, als zuvor verzaubertes und nun erlöstes Mädchen.

Mehr zum Thema 1/

Im Film wird daraus eine Vierecksgeschichte zwischen dem fernwehkranken Prinzen, der autodidaktischen Malerin Alma, ihrer hübschen Schwester Christine und der falschen Braut Irm, und es sind die stilsicher eingesetzten chargierenden Momente, die „Zitterinchen“ seine Klasse geben. Die Ausstatter dürften ihre Freude daran gehabt haben, Irm und ihre Mutter reichlich schrill vor die Kamera zu schicken, um den Kontrast gegen das Naturkind Christine sichtbar zu machen, und das Drehbuch hält wacker mit.

All das verblasst gegen die Konkurrenz, die das ZDF mit dem neunzigminütigen Märchenspielfilm „Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel“ ins Rennen schickt. Zum vierten Mal führt der Kameramann Ngo The Chau bei einem solchen Märchenfilm Regie, und wieder wird die Vorlage zum Ausgangspunkt für ein eigenständiges Werk.

„Ihr kennt die Geschichte“, heißt es am Anfang“, was nichts anderes heißt, als: Wenn ihr glaubt, dass ihr die Geschichte kennt, dann macht euch auf etwas gefasst. Hier wird auf zwei Dritteln des Films eine Art Vorgeschichte zum „Froschkönig“ erzählt, in der zwei Brüder, professionelle Diebe, in eine Burg eindringen, beim Raub einer goldenen Kugel ertappt und in einen finsteren Wald verbannt werden, einer von ihnen wird gar zum Frosch. Versatzstücke des Märchens werden neu gruppiert, das Ensemble spielt, dass es eine Lust ist, zuzusehen, allen voran Lea Drinda als zappelige Waldhexe, und wenn sich Ngo The Chau irgendwann von der Vorstellung verabschieden könnte, man müsse im Finale eines Fantasymärchens unbedingt optisch und akustisch noch einmal auf die Pauke hauen, dann könnte aus ihm noch ein Leuchtturm des deutschen Märchenfernsehfilms werden. Viele Rivalen hat er leider nicht.

Zitterinchen läuft am 25. Dezember um 14.40 Uhr im Ersten, Die Gänseprinzessin am 26. Dezember um 14.40 Uhr. Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel läuft an Heiligabend um 16.30 Uhr im ZDF.