Chef von Madsack : Düffert gibt Amt als Vizepräsident des BDZV ab

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) kommt nicht zur Ruhe. Auf der Delegiertenversammlung des Verbands am vergangenen Montag gab es zwar Unmut über den Präsidenten und Springer-Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner. Zu einer offenen Aussprache über einen unterschwellig von der Funke Mediengruppe geforderten Rücktritt Döpfners aber kam es nicht. Dafür erfolgt nun ein anderer Rücktritt: Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Madsack Mediengruppe, stellt sein Amt als Vizepräsident des BDZV zur Verfügung.

Im Präsidium des BDZV wolle er verbleiben, teilte Düffert den Verbandsmitgliedern am Montagabend mit, aber sein Amt als stellvertretender Präsident des BDZV lege er mit sofortiger Wirkung nieder.

Das darf man als Misstrauensvotum gegen den BDZV-Präsidenten Döpfner verstehen, vor allem, weil Düffert auf die Taskforce verweist, die den von der Funke Mediengruppe angeregten Reformprozess des Verbandes in Angriff nehmen soll, und dies mit dem Hinweis versieht, dass es „für den nun anstehenden Prozess der personellen und strukturellen Erneuerung“ einige Thesen und Anregungen gebe. „Ein von der Spitze bis zur Basis gut aufgestellter BDZV“ sei, schreibt Düffert, „schließlich für uns alle angesichts der Herausforderungen für unsere Branche immens wichtig“. Die Liste der „wichtigen aktuellen medienpolitischen Themen“ sei lang. Klar sei, „dass wir als Branche nur dann beste Chancen haben, uns Gehör zu verschaffen, wenn wir gemeinsam vertrauensvoll zum Nutzen aller kleinen und großen Zeitungsverlage in Deutschland zusammenarbeiten“.

Das ist ein ziemlich deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl, dass Düffert die Basis für eine gemeinsame, vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben sieht.

Auf der BDZV-Versammlung am Montag kam die in den Tagen zuvor deutlich geäußerte Kritik der Funke Mediengruppe am BDZV-Präsidenten Döpfner wegen dessen Verhalten in der Causa des im Oktober des vergangenen Jahres gekündigten „Bild“-Chefredakteurs Julian Reichelt nur am Rande zur Sprache. Auch Funke hatte bei der Vorstellung eines Diskussionspapiers, das eine engere, professionelle Zusammenarbeit zwischen den Landesverbänden und dem Bundesverband der Zeitungsverleger vorsieht und auf lange Sicht eine Verschmelzung mit den Verbänden der Zeitschriften- und Anzeigenblattverleger in Ausssicht stellt, einen personellen Neuanfang ins Spiel gebracht. Dafür wiederum gab es nach der Versammlung - ebenfalls eher verdeckt - Kritik von anderen Verlagen aus den Reihen des BDZV.