Kommunisten in Luxemburg : Putin bombt, und sie denken ans Geld

Im reichsten Land Europas, bei dem der Finanzplatz fast ein Drittel seiner Wirtschaftsleistung ausmacht, gibt es eine Kommunistische Partei. Sie ist nicht im Luxemburger Parlament vertreten und besetzt nur zwei von 600 Sitzen in den großen Gemeinderäten, aber ihr Vorsitzender Ali Ruckert ist Chefredakteur der marxistischen „Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek“ (Zeitung des Luxemburger Volkes).

Diese Tageszeitung hat laut der jüngsten unabhängigen Zählung 7300 Leser und veröffentlicht Artikel in deutscher und französischer Sprache. Mit dem Krieg in der Ukraine tut sich die Redaktion schwer. Zwar spricht sie von einem russischen Angriffskrieg. In der Ausgabe von Dienstag hieß es ferner, Präsident Putin müsse einsehen, dass noch mehr Krieg „nicht zu einem für unsere Welt guten Ergebnis führen wird“. Nach solchen Äußerungen aber folgen Zusätze und Einschränkungen. Russland habe zu Beginn der Angriffe in der Ukraine erklärt, dass sich die „militärische Spezialoperation“ gegen militärische Ziele richte. Diese Taktik werde offenbar weitgehend befolgt: „Aber in keinem Krieg ist es – trotz der hohen Präzision der Waffen – möglich, zivile Opfer zu vermeiden.“