121 Euro pro Leser : Luxemburg finanziert Putin-geneigte Zeitung

Die luxemburgische Regierung wird die marxistische „Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek“ weiter finanziell unterstützen, obwohl diese den russischen Angriffskrieg in der Ukraine relativiert (F.A.Z. vom 16. März). Das erklärte Premierminister Xavier Bettel, der auch Medienminister ist, auf eine Parlamentarische Anfrage der Oppositionsabgeordneten Diane Adehm und Laurent Mosar von der Christsozialen Volkspartei. Mehr als 400.000 Euro direkte Pressehilfe erhielt die Zeitung, deren Chefredakteur auch Vorsitzender der Kommunistischen Partei ist, im vergangenen Jahr. Hinzu kommen indirekte Unterstützungen wie staatliche Anzeigen.

Es sei nicht Aufgabe des Medienministers, den Inhalt von Publikationen zu bewerten, hieß es seitens der Regierung. Falschinformationen oder Verstöße gegen den journalistischen Verhaltenskodex könnten dem Presserat oder den Gerichten gemeldet werden. In der Zeitung wird der russische Angriffskrieg zwar abgelehnt, dies aber mit einer Reihe von Einschränkungen und Ablenkungen versehen.

Jüngst wurde dem ukrainischen Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, vorgeworfen, den Krieg eskalieren zu wollen. In Frankreich bahnten sich, hieß es in der Zeitung, für die Waffenschmieden des Landes „Bombengeschäfte“ an. Den Tod von Madeleine Albright kommentierte das Blatt mit dem Hinweis, dass sie zu den führenden Architekten der „NATO-Ausdehnung in Richtung Russland gehörte“. Die Zeitung kommt in der neuesten Medienstudie auf 3300 Leser, das sind 56 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Ordensträger bleiben geheim

Im Zusammenhang mit Russland muss sich die luxemburgische Regierung mit einer weiteren sensiblen Angelegenheit befassen. Auf Anfrage des Oppositionsabgeordneten Sven Clement (Piratenpartei) gab sie bekannt, in den vergangenen zwei Jahrzehnten 21 russischen oder belarussischen Staatsbürgern die Orden „de la Couronne de Chêne“ und „du Mérite“ verliehen zu haben. Darunter befinden sich zwei Personen, die auf der Sanktionsliste der EU stehen. Diesen Würdenträgern habe man mitgeteilt, dass das Recht, den Orden zu tragen, suspendiert sei. Namen nannte die Regierung nicht. Mit Verweis auf den Datenschutz ließ sie auch entsprechende Presseanfragen dieser Zeitung in der Vergangenheit unbeantwortet.

In Frankreich oder Deutschland werden Ordensträger bekannt gegeben. Ab diesem Jahr will sich Luxemburg dieser Linie anschließen. Die Beziehungen zwischen Luxemburg und Russland waren bislang eng. Als im letzten Jahr Großfürst Georg Michailowitsch Romanow seine Frau ehelichte, war Premierminister Bettel „rein privat“ in Sankt Petersburg dabei. Das „Luxemburger Wort“ berichtete damals, dass auch prominente Vertreter der neuen Rechten Russlands anwesend waren. Genannt wurde der Oligarch Konstantin Malofejew, der den Anschluss großer Teile der Ukraine an Russland anstrebt. Während der Olympischen Spiele kam Staatsoberhaupt Großherzog Henri bei einem Bankett mit Wladimir Putin zusammen. Tempi passati. Inzwischen verweist das „Luxemburger Wort“ lieber darauf, wie eng Österreich mit Russland verbunden sei.