Aktualisiert am

Das Ich hat in der Kunst keinen Platz

Kabarettistin Lisa Eckhart : Das Ich hat in der Kunst keinen Platz

Lisa Eckhart dieser Tage bei einem Pressetermin in Wien. Bild: dpa

In Hamburg wurde ein Auftritt von Lisa Eckhart aus Furcht vor Krawall abgesagt. In Dresden stand sie gerade auf der Bühne. Wie geht das weiter? Fragen an eine Künstlerin, die man missverstehen kann.