Die aus dem ehemaligen SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ hervorgegangene Tageszeitung „nd“ steckt nach eigener Darstellung in einer schweren finanziellen Krise. Da die Einnahmen rund 400.000 Euro geringer und die Kosten rund 200.000 Euro höher ausgefallen seien als erwartet, habe sich aktuell ein Fehlbetrag von rund 635.000 für das vergangene Jahr ergeben, berichtet das in Berlin erscheinende „nd“ in eigener Sache. Die Lage sei dramatisch. Der Einzelverkauf am Kiosk werde aus Kostengründen zum 1. August eingestellt. Nur die Wochenendausgabe solle dann dort noch erhältlich sein.

Bis Ende des Jahres würden zudem vier Vollzeitstellen gestrichen, darunter zwei in der Redaktion. In der Buchhaltung, die vor anderthalb Jahren ausgelagert worden sei, gebe es zudem Probleme. Es seien Buchhaltungsfehler entdeckt worden. Die vorläufige Bilanz für das Jahr 2022 enthalte noch Verrechnungskonten, „bei denen entweder Belege fehlten oder Zahlungen nicht eindeutig zugeordnet werden konnten“, habe der Steuerprüfer schriftlich angemerkt. Er habe die Bilanz deshalb nicht abschließend bestätigen können. Die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats konnte deshalb ebenfalls noch nicht erfolgen, schreibt das „nd“.

Das „nd“ wird seit dem 1. Januar 2022 von einer Genossenschaft herausgegeben. Im ersten Quartal 2023 habe die Zeitung 12.309 Abonnenten gehabt, von denen 2.569 Digitalabos abgeschlossen hätten und keine Druckausgaben bezögen, hieß es. Die Genossenschaft plane nun eine Kampagne zur Rettung des „nd“. Die Zeitung habe seit 1990 bereits verschiedene Krisen überstanden.

Die Belegschaft rief in einer Erklärung im Internet dazu auf, Genossenschaftsanteile zu zeichnen, um die Zeitung zu retten. Derzeit gebe es knapp 900 Genossinnen und Genossen, die die Zeitung tragen. Erforderlich wären jedoch mindestens doppelt so viele. Durch die angekündigten Sparmaßnahmen würden 2024 voraussichtlich rund 700.000 Euro weniger ausgegeben.