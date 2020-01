Vorwürfe von Richard Gutjahr : Ließ der BR-Intendant seinen Mitarbeiter mit Morddrohungen allein?

Zweiundzwanzig Jahre lang war Richard Gutjahr als fester freier Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk tätig. Aber die „BR-Führungsspitze“ habe ihn und seine Familie „mit dem Hass und der Hetze in Folge meiner Berichterstattung für die ARD allein gelassen“, schreibt Gutjahr nun in seinem offenen Brief. Später hätten der „Intendant und seine engsten Mitarbeiter“ versucht, „das Kontrollgremium des Bayerischen Rundfunks zu täuschen und hinter verschlossenen Türen immer wieder die Wahrheit zu verbiegen“.

Gutjahr und seine Familie sind seit Juli 2016 massiver Verfolgung im Internet und Morddrohungen ausgesetzt. Damals hatte Gutjahr dem BR sein Augenzeugen-Video von dem Lastwagen-Attentat in Nizza geschickt, bei dem mindestens 86 Menschen zu Tode kamen. Der Sender verbreitete das Video unbearbeitet über Stunden im Netz, bevor es auf Gutjahrs inständige Nachfragen hin entfernt wurde. Rechte Verschwörungstheoretiker hatten es da freilich längst entdeckt. Seither ist Gutjahr persönlicher, auch antisemitischer Hetze von Neonazis, Reichbürgern und anderen ausgesetzt. In seinem Abschiedsbrief an den Intendanten beklagt Gutjahr, dass in nichtöffentlichen Sitzungen des Rundfunkrats die Falschdarstellung verbreitet worden sei, er habe den Film „nicht sendefertig“ abgeliefert, wo der redaktionelle Fehler doch in Wahrheit eindeutig beim Sender liege. Zum anderen habe man ihm die notwendige Unterstützung bei seinem juristischen Kampf gegen die Verleumdungen versagt, zumal nach einem Jahr, als ihm seine private Rechtsschutzversicherung gekündigt habe und ihm die Prozesskosten über den Kopf gewachsen seien.

Mehr zum Thema 1/

Ein Sprecher des Bayerischen Rundfunks sagte auf Anfrage zu den Vorwürfen, sie seien „im Kern nicht zutreffend“. Der Sender weise „ insbesondere den Vorwurf der Lüge und Täuschung durch den Intendanten strikt zurück“. Der Hass, dem Gutjahr ausgesetzt sei, sei „beschämend. Die Verschwörungstheorien sind absurd, die Drohungen Herrn Gutjahr gegenüber erschütternd“. Die Geschäftsleitung und der Rundfunkratsvorsitzende des BR hätten sich intensiv mit dem Fall beschäftigt, Gutjahr habe finanzielle Unterstützung erhalten. Man habe ihm „eine Weiterbeschäftigung in einem interessanten, auf seinen Themenbereich zugeschnittenen Bereich angeboten“, die er nicht habe annehmen wollen. Daraufhin sei es im März vergangenen Jahres zu einem „Aufhebungsvertrag in gegenseitigem Einvernehmen“ gekommen, seither sei Gutjahr für den BR nicht mehr tätig gewesen.