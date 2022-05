Libanesische Comedian : Gefängnis? Das wäre doch ein Witz!

Aktualisiert am

Weil Shaden Fakih angeblich die Sicherheitskräfte erniedrigt habe, muss sie sich vor dem Militärtribunal verantworten. Die libanesische Comedian über Sexismus in der Szene und die Veränderungen in ihrem Land

Die libanesische Stand-up-Comedian Shaden Fakih während ihrer Bühnenshow in Beirut Ende Februar 2022 Bild: Reuters

Shaden Fakih ist eine von ganz wenigen, wenn nicht die einzige Frau in der Comedy-Szene im Libanon. Als Shaden Esperanza tritt sie im ganzen Land auf und ist berüchtigt für ihre politischen Witze. Sie stammt aus einer linken, ­schiitischen Familie und outete sich vor zwei Jahren im Fernsehen als queer. Weil sie in einem online geposteten Video angeblich die libanesischen Sicherheitskräfte erniedrigt und deren Ruf geschadet habe, muss sie sich am 24. Juni als Zivilistin vor dem Militärtribunal verantworten.