Lehren aus dem RBB-Skandal : Last Exit Potsdam

Welche Lehren ziehen wir aus dem RBB-Skandal? Wie wäre es mit einer zentralen Abteilung der ARD für Compliance in, sagen wir – Brandenburg? Ein Vorschlag des Chefs des Deutschen Journalisten-Verbands.

Rot, weiß, dunkel: Der Rundfunk Berlin Brandenburg in der Masurenallee, Berlin Bild: Imago

Kontrollverlust ist nicht erstrebenswert. Erst recht nicht, wenn man an der Spitze eines öffentlich-rechtlichen Senders steht und die Verantwortung für viele Mitarbeiter, für die Verwendung hoher Beitrags- und damit Bürgergelder sowie für ein inhaltlich glaubwürdiges und relevantes Programm hat. Soziologisch gesehen kann die Vermeidung von Kontrollverlust aber zu einer „Wagenburg-Mentalität“ führen.

Eine solche Haltung reduziert Komplexität, sie ist zugleich aber hochgefährlich. Strukturen und Prozesse können darunter leiden, indem Kontrolle als Wert an sich gesetzt wird. Wenn die Vermeidung von subjektivem Kontrollverlust dann mit dem Verlust unabhängiger Kontrolle einhergeht, entsteht ein Dilemma, in dem Korruption fröhlich gedeihen kann. Wer Transparenz scheut, und seien die Gründe noch so nachvollziehbar, setzt sich immer auch der Gefahr der Verselbständigung von Beziehungsgeflechten aus. Mal ist das bloß moralisch zweifelhaft, mal ist es sogar strafbar.