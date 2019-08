Urteil zum Ibiza-Video : Der Detektiv soll nicht ins Bild kommen

Zur sogenannten Ibiza-Affäre, welche den Sturz der österreichischen Regierung bewirkte, gibt es viele offene Fragen. Insbesondere das Zustandekommen des ominösen Videos ist ein Thema – des Videos, auf dem zu sehen ist, wie sich die FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus berauscht einer vermeintlichen russischen Oligarchin namens Aljona Makarowa andienen und gemeinsam darüber nachdenken, wie sie mit deren Geld Einfluss auf Presse und Politik nehmen können. Die junge Dame, von der man inzwischen weiß, dass sie ein Lockvogel war, sollte sich bei der „Kronen Zeitung“ einkaufen, im Gegenzug stellte ihr Strache, so seine Partei an die Regierung käme, in Aussicht, ihr Staatsaufträge zuzuschanzen.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. F.A.Z.

Aufgenommen wurde das Video heimlich, mit versteckter Kamera, im Juli 2017 auf einer Finca auf Ibiza. Zugespielt wurde es schließlich knapp zwei Jahre später Journalisten von der „Süddeutschen Zeitung“ und vom „Spiegel“. Am 17. Mai, Punkt 18 Uhr, berichteten diese darüber, der Skandal nahm seinen Lauf. Am 28. Mai wurde die von ÖVP und FPÖ geführte österreichische Bundesregierung vom Bundespräsidenten Alexander van der Bellen entlassen. Die österreichische Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen Strache und Gudenus, aber auch gegen die Macher des Videos. Im Fall von Strache und Gudenus geht es um den Verdacht der Untreue, im Fall der Videomacher um Verstoß gegen den Datenschutz mit Gewinnabsicht.

Doch wer machte nun das Video? Warum war es knapp zwei Jahre lang in Umlauf und wurde nicht publik? Wem wurde es angeboten? Wieso sollte es, wie die österreichische Zeitung „Die Presse“ berichtete, fünf Millionen Euro kosten und wurde dann angeblich doch unentgeltlich aus der Hand gegeben? SZ und „Spiegel“ beteuerten, sie hätten für das unter konspirativen Umständen überreichte Material nichts bezahlt. In österreichischen Medien wird weiterhin kolportiert, das Video habe seinen Machern – über zwischengeschaltete Abnehmer – rund 600.000 Euro eingebracht. Ging es um Erpressung? Hatte es mit dem im Herbst 2017 laufenden österreichischen Wahlkampf zu tun, in dessen Rahmen der SPÖ-Politikberater Tal Silberstein mit Online-Schmutzkampagnen gegen den ÖVP-Spitzenkandidaten und späteren Bundeskanzler Sebastian Kurz auffiel? Haben Geheimdienste ihre Finger im Spiel? Wieso wussten der ZDF-Moderator Jan Böhmermann und das „Zentrum für politische Schönheit“ in Berlin von dem Video?

Über all dies berichtete im großen Zusammenhang Anfang Juli dieses Jahres auch der Chef des Investigativressorts der Wochenzeitung „Die Zeit“, Holger Stark. „Ramin und die Detektive“ war sein Artikel überschrieben. In diesem befasste er sich mit dem Wiener Anwalt Ramin M., der, als sich die Berichterstattung der Presse auf ihn zu konzentrieren begann, zugab, hinter dem Ibiza-Video zu stecken. Es habe sich um ein „zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt“ gehandelt, geheime Kameraaufnahmen seien im Enthüllungsjournalismus erlaubt, ließ er erklären.

Eine Rolle bei der Erstellung der Aufnahmen soll derweil auch der Privatdetektiv Julian H. gespielt haben. Mit dessen Wirken und dessen Vorgeschichte beschäftigte sich die „Zeit“ insbesondere. Das darf sie nach einer Entscheidung der 27. Zivilkammer des Berliner Landgerichts von diesem Donnerstag (Az.: 27 O379/19) allerdings – fast – nicht mehr. Die Kammer untersagte die Berichterstattung der „Zeit“ über Julian H. in vier von fünf Punkten, an denen kein öffentliches Interesse bestehe. Allein über die Tatsache, dass die Wiener Staatsanwaltschaft gegen den Detektiv ermittelt, dürfe berichtet werden. Nicht aber über etwaige Vorstrafen, vorhergehende angebliche Tätigkeiten von Julian H. für diverse Sicherheitsdienste und auch nicht über juristische Verfahren, in denen Julian H. eine Rolle gespielt haben soll, wozu sich in der „Zeit“ und in anderen Medien der ebenfalls als Detektiv arbeitende, frühere Kompagnon des Julian H., Sascha Wandl, ausgelassen hatte.