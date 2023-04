„La Tribune de l’Art“ im Netz : Die „Kampfartikel“ sind das Beste

Erfolgsgeschichten sind auch in Frankreichs dauerkrisengeschüttelter Pressebranche rar. Noch seltener jene, bei denen die qualitative Komponente des Erfolgs die quantitative übertrifft. Das Sprießen und Gedeihen der auf Kunst spezialisierten Onlinezeitung „La Tribune de l’Art“, die dieser Tage ihr zwanzigjähriges Bestehen feiert, bildet eine solche Geschichte. Ihr Gründer, Didier Rykner, 1961 in Paris geboren, entdeckte während des leidenschaftslosen Studiums der Landwirtschaft die Kunstgeschichte. Nach einer entsprechenden Ausbildung an der École du Louvre lancierte er am 7. April 2003 seine Website „La Tribune de l’Art“.

Texte, die Missstände an den Pranger stellen

Die Onlinezeitung stand von Beginn an auf zwei Beinen. Sie bietet klassische Kunstberichterstattung auf hohem Niveau und das, was Rykner „Kampfartikel“ nennt: Texte, die Missstände an den Pranger stellen oder eine Lanze brechen für einen als gut erachteten Zweck. Es sind diese engagierten, oft investigativen Beiträge, denen „La Tribune de l’Art“ ihr Renommee verdankt.