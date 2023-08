Am 1. September soll Ulrike Demmer das Amt der Intendantin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) übernehmen, einen Anstellungsvertrag hat sie aber noch nicht. Der Verwaltungsrat wollte diesen eigentlich am vergangenen Freitag beschließen, doch konnte sich das Gremium nicht einvernehmlich auf den Vertrag einigen. Um das Gehalt von Ulrike Demmer, das bei maximal 230.000 Euro pro Jahr liegen soll, geht es dem Vernehmen nach nicht. Am kommenden Donnerstag, 31. August, einen Tag vor Demmers avisiertem Dienstbeginn, trifft sich der RBB-Verwaltungsrat nun abermals. Dann soll ihr Vertrag durchgehen.

Gewählt, als kein anderer mehr da war

Damit bleibt es in dem Sender, der im Sommer des vergangenen Jahres angesichts der Miss- und Vetternwirtschaftsvorwürfe gegen die dann fristlos gekündigte Intendantin Pa­tricia Schlesinger (die sie allesamt zurückweist) in die Krise gerutscht ist, spannend. Nach Schlesinger hatte die WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau als Interimsintendantin den RBB vor der Pleite bewahrt. Vernau hätte bekanntlich gerne weitergemacht, doch hatte sie sich nicht in das offizielle Bewerbungsverfahren begeben. So lief es, nachdem alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten abgesprungen waren, auf die Journalistin und frühere Regierungssprecherin Ulrike Demmer hinaus, die am 16. Juni im vierten Wahlgang, als es keinen Gegenkandidaten mehr gab, im Rundfunkrat mit 16 Stimmen gewählt wurde. Eine Stimme weniger, wie im Wahlgang zuvor, in dem Demmer auch schon keine Konkurrentin mehr hatte, und sie wäre nicht Intendantin geworden.

Ihren Dienstbeginn beobachtet der Personalrat des RBB mit Skepsis und knüpft hohe Erwartungen an die neue Chefin. Die Krise des Senders sei noch nicht bewältigt, sagte die Vorsitzende des Personalrats, Sabine Jauer, im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Man erwarte von der Intendantin, dass sie sich schnell einarbeite und die begonnenen Reformen fortsetze. Wir sind nach wie vor im Krisenmodus“, sagte Jauer. Mit Blick auf den abermaligen Wechsel an der Spitze des RBB binnen eines Jahres nehme sie im Sender nicht Aufbruchstimmung sondern Besorgnis wahr. Auf die neue Intendantin komme einiges zu.

„Auch wenn das Programm im Mittelpunkt steht“, sagte Jauer, „so gibt es doch enormen Handlungsbedarf in unseren Geschäftsprozessen, in Verwaltung und Management“. Die Kollegen im Sender erwarteten „Klartext“ und „eine verlässliche Perspektive“. Ulrike Demmer müssen sagen, wo der RBB in fünf Jahren stehen solle, wenn es keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags gebe; wichtig sei auch, welche Rolle der RBB in der ARD spielen solle. Der Sender hatte zuletzt aus Kostengründen das „Mittagsmagazin“ im ersten Programm an den MDR abgegeben. Die von Einsparungen betroffenen Kollegen bräuchten eine Perspektive, sagte die Personalratschefin Jauer im Gespräch mit epd. „Und nicht zuletzt, nach den Erfahrungen der Schlesinger-Ära“, höre sie, sagt Sabine Jauer, „von vielen, sie wünschen sich von der neuen Intendantin vor allem Bescheidenheit und Demut vor der Aufgabe.“