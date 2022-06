TV-Kritik: „Maischberger“ : Sprachmagier Buschmann kommt mit Halbwahrheiten durch

Die Überprägnanz der juristischen Sprache formt den Auftritt des Bundesjustizministers. In dieser Sprache – fachbegrifflich geschult, auf die Wesensgehalte heruntergekühlt – sind alle Unwägbarkeiten immer schon aufgehoben, von höherer Warte besichtigt, eingeordnet und genehmigt. Wenn der Bundesjustizminister spricht, schweigt das Seufzen der Kreatur, das Gewoge der Sehepunkte sammelt sich in stabiler Perspektive, man spürt, was es mit der Präexistenz der Dinge auf sich hat. In dieser Sprache sind sie als Gedanke beheimatet, lange bevor sie in den Phänomenen Gestalt gewinnen.

Wenn Marco Buschmann spricht, spricht ein FDP-Mann, ja, aber als ein solcher verkörpert er stets auch die eherne Sphäre des objektiven Geistes, dergegenüber die Moderatorin nur wuselige Aufgeregtheiten zu verkörpern scheint, eben den individuell schillernden subjektiven Geist, dessen Exaltationen vergehen, wie sie gekommen sind. Buschmanns Rhetorik der höheren Warte mit Gelsenkirchener Einschlag lässt Sandra Maischberger etwas haltlos Fuchtelndes annehmen, als müsse man die redaktionell im Großen wie im Kleinen auf Alarm Gebriefte an die Hand nehmen und ihr zusprechen: „Ruhig bleiben, Frau Maischberger, ganz ruhig bleiben! Es ist alles nicht so verheerend, wie Sie meinen. Das kommt Ihnen in Ihrem journalistischen Dramenbedarf doch nur so vor.“

Die Fragen der Moderatorin hinterfragen

So setzt Buschmanns beschwichtigende Pädagogik in immer neuen Wendungen an, kopfschüttelnd die irdische Maischberger als Außengelenkte überführend. Etwas so: „Also, Frau Maischberger, ganz offen gestanden, ich verstehe die Debatte nicht so richtig.“ Oder so: „Frau Maischberger, Ihre Frage tut ein bisschen so, als hätten wir nur das gemacht.“ Oder so: „Frau Maischberger, ich finde, hier werden zwei Dingen miteinander verknüpft, die nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben.“

Und als die dergestalt immer wieder persönlich Abgestrafte sich in ihr Lachen retten möchte, vom Lachen geschüttelt wird, sagt Buschmann: „Nee, Frau Maischberger, ich weiß gar nicht, warum Sie lachen.“ Augenblicklich scheint Frau Maischberger das Lachen im Halse stecken zu bleiben. Im Bann von Buschmanns Weltgeist erkennt sie das Deplazierte aller Witzigkeit. „Jetzt haben Sie zum ersten Mal gelacht“, wird sie später sagen. Als habe sie nur darauf gewartet, dass der Bundesjustizminister aus seiner juristischen Begrifflichkeit fällt, aus seiner in ihr vorgezeichneten präzeptiven Rolle.

Erlöser von Corona-Lasten

Kaltblütig fängt er Maischbergers Aufregungen ein a) um die gesetzgeberische Einhegung von Corona und b) um den Benzinrabatt und was von diesem beim Verbraucher ankommt. Die Kernaussagen, mit dem Weltgeist-Tenor abgeglichen: Mit der Hot-Spot-Regelung seien jederzeit schon jetzt Maßnahmen möglich bei Überlastung durch eine unvorhergesehene Infektionsdynamik; und wenn Gefahrensituationen eintreten sollten, die sofortiges Handeln erfordern, „dann machen wir das natürlich“. Deswegen brauche aber jetzt nicht, vom Unruhegeist Lauterbach getrieben, einem für September angesetzten geordneten Gesetzgebungsverfahren vorgegriffen werden. Eine Neuauflage dysfunktionaler, psychosozial belastender Maßnahmen müsse man sich nicht geben, so Buschmann. Man habe doch erfahren, wie die Gewährung von einem Stück Normalität in den letzten Monaten den Menschen ein Stück Kraft gegeben habe, um weiter in dieser Pandemie durchzuhalten.

Stück für Stück setzt der Minister so die Moderatorin schachmatt. Die methodisch auf Verschärfung der Corona-Maßnahmen „jetzt!“ dringende Frau Maischberger steht plötzlich als Gefährderin da. Bürdet sie den Menschen jene Last auf, die der Bundesjustizminister ihnen von den Schultern nehmen möchte, wie er in Erlöser-Perspektive betont?

Mit schwacher Tankrabatt-Verteidigung davongekommen

Auch die Kritik am Benzinrabatt scheint Buschmann im Handumdrehen zu entkräften, indem er Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts anführt, nach denen die befristete Steuersenkung auf Kraftstoff „im Wesentlichen“ an die Autofahrer weitergegeben worden sei. Andere, diesem Befund entgegenstehende Einschätzungen aus der Wissenschaft lässt Buschmann unter den Tisch fallen.

Und Frau Maischberger arbeitet dem Minister in die Hände, wenn sie außer Acht lässt, dass der Ifo-Präsident Clemens Fuest den Sinn des Tankrabatts in Frage stellt, obwohl er mehrheitlich beim Verbraucher ankomme. Denn aufs bloße Ankommen kommt es offenbar gar nicht an. Der Tankrabatt tauge, versteht man Fuest richtig, aus systemischen Gründen nicht. „Er kommt Menschen mit höherem Einkommen und höheren Spritausgaben zugute und nicht Menschen mit geringem Einkommen.“

Diese Mitteilung des Ifo-Präsidenten hatte Maischberger nicht auf ihrem Schirm, und deshalb kam auch der Bundesjustizminister mit seinen abgezirkelten Halbwahrheiten davon.

Einmal mehr konnte der juristische Sprachmagier unangefochten seines rhetorischen Amtes walten. Was soll's? In seiner Ruhe liegt unsere Kraft.