TV-Kritik: Hart aber fair : Schaler Trost und verloren gegangene Normalität

Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler entdramatisiert die Lage. Die AfD habe deutlich weniger Zustimmung als rechtspopulistische Parteien in Polen, der Slowakei, in Tschechien und in Ungarn. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer gebe es politischen Unmut im Osten, aber drei Viertel der Wähler wählten demokratisch. Das sehen Kritiker der Linken anders. Aber sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Parteien des bürgerlichen Lagers, auch die Sozialdemokratie und die Grünen, nicht einmal zusammen über eine Mehrheit im nächsten Landtag Thüringens verfügen.

Bodo Ramelow ließ als Landesvater seine Plakate ohne das Signet seiner Partei kleben. Das wirkt wie eine historische List, die an eine Episode der italienischen Politik erinnert, die unter der Überschrift des „historischen Kompromisses“ zwischen Kommunisten und Christdemokraten Geschichte geschrieben hat. Sie scheiterte, noch bevor sie hätte versucht werden können, an dem Mordanschlag der Roten Brigaden an dem Chef der Christdemokraten Aldo Moro.

Katzenjammer oder neue politische Optionen?

Wenn politische Lager erodieren, ruft das unerfreuliche Gestalten auf den Plan. Um so wichtiger wird es, die politischen Optionen in Thüringen gewissenhaft zu prüfen. Dafür plädieren mehr als zwei Drittel der CDU-Wählerschaft. Das heißt gewiss nicht, dass die Union schnurstracks mit den Linken koalieren wird. Das würde sie zerreißen. Aber mit einer FDP, die es nur um Haaresbreite über die Hürde geschafft hat, und mit einer SPD, die in Thüringen ähnlich gerupft wurde wie zuvor in Sachsen, ist keine Mehrheit in Sicht. Selbst wenn die Kenia-Farben aufgerufen würden, reichte das nicht. Die Grünen haben in Thüringen einen gehörigen Dämpfer ihres Höhenfluges erfahren.

Der CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring kennt die sozialpolitischen Verwerfungen von Erwerbsbiographien im Osten genauer als der Chef der Jungen Union. Mohring hat sich frühzeitig für die Idee der Grundrente stark gemacht. Soll die CDU in Thüringen, obschon sie im Eichsfeld noch konservativer ist als die sächsische Schwester, einen Schritt auf die Linken zugehen? Wird es sie zerreißen oder kann sie damit wieder zu solchen Höhen gelangen, wie sie einst Bernhard Vogel errungen hatte?

Über die Bewertung des Wahlergebnisses sind Plasbergs Gäste sich nicht einig. Die Beschwörung des demokratischen Spektrums, das eine Mehrheit von fast 77 Prozent auf seiner Seite weiß, wird nicht von jedem geteilt. Es ist ein schaler Trost, dass die AfD mit dem Ergebnis ihr Maximum ausgeschöpft hat.

Unwuchten im Osten

Clara Ehrenwerth aus Leipzig, freie Autorin und Künstlerin, ist nicht überrascht, aber trotzdem schockiert. Sie trifft subtil ins Schwarze und beschreibt das Gefühl, die Normalität sei längst verloren gegangen, worin auch immer sie besteht. Antje Hermenau, einst Politikerin der Grünen in Sachsen, hatte in ihrer Zeit im sächsischen Landtag die Landesministerien mit zahllosen Anfragen auf Trab gehalten. Sie ist inzwischen den Grünen abhanden gekommen. Ihr Gespür für Unwuchten in der politischen Verfassung der ostdeutschen Bundesländer ist hellwach. Der Höhenflug der AfD überrascht sie nicht. Sie habe aber über Wert abgeschnitten. Ihre Wählerschaft sei nicht rechtsradikal, sie wähle die AfD nicht wegen, sondern trotz Höcke. Das klingt etwas zu freihändig, um belastbar zu sein.

Joerg Helge Wagner, Politikchef des „Weser-Kurier“, kann aus dem kummergewohnten Bremen nur staunen. Bremen und Bremerhaven haben bei weitem höhere Arbeitslosigkeit. Seine Aussage, dass in Bremen die Radikalisierung nur nach links neige, trifft nicht ganz zu. In Bremerhaven gibt es seit jeher auch einen rechten Rand.

Dirk Neubauer, SPD-Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt Augustusburg, fühlt sich wie ein Indianer im Reservat. Mit dem Beitritt des Ostens sei ein Verwaltungssystem ausgerollt worden, das dem Osten besser mehr Freiheiten gelassen hätte, als sie die Vergabeverordnung erlaubt. Viele Leute seien aus dem zweiten Arbeitsmarkt nie herausgekommen. Unternehmensgründer stehen vor dem Aus, weil es keine Nachfolger gibt. Lebenswerke liegen nicht in Trümmern, aber wirken versehrt.