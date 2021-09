TV-Kritik: Anne Will : CDU lobt CDU, SPD lobt SPD

Mit Blitzumfragen und einflussreichen Gästen will Anne Will die erste Analyse des Triells liefern. Laschet, Scholz oder Baerbock – wer hat gewonnen? Und vor allem warum? Doch mit diesen Gästen kann das einfach nicht klappen.

An diesem Abend gibt es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nur ein Thema: das Triell. ARD wie auch ZDF übertragen zur besten Sendezeit den politischen Schlagabtausch. Zwei Wochen vor der Wahl stellen sich die Spitzenkandidaten Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) nochmals dem Fernsehpublikum – also den Menschen, die sie noch von sich überzeugen wollen. Umfragen zufolge soll ein Drittel der Deutschen noch nicht wissen, wen sie bei der anstehenden Bundestagswahl wählen werden. Es geht also um viel.

Klar, dass sich nach dem 95-minütigen Triell – welches die meiste Zeit allerdings eher ein Duell war – auch Anne Will diesem TV-Ereignis widmet. Sie will die erste Analyse des Abends liefern. Folgende Fragen stehen im Raum: Wie haben sich die Kandidierenden ums Kanzleramt präsentiert? Was waren die interessantesten Aussagen? Und natürlich: Wer hat gewonnen?

Erhellende Antworten liefern sollen Jens Spahn (CDU), Malu Dreyer (SPD), Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/ Die Grünen) sowie Robin Alexander (stellvertretender Chefredakteur der Zeitung Welt) und die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch.

Die genauen Posten der eingeladenen Politiker kann man sich an dieser Stelle getrost sparen, denn für die folgende Sendung ist es vollkommen egal, ob CDU-Mann Spahn nun tatsächlich Gesundheitsminister ist oder vielleicht doch Verteidigungs- oder gar Bildungsminister. Spahns Antworten werden an diesem Abend so ämterunabhängig wie vorhersehbar sein. Oder was glauben Sie hat Jens Spahn auf die Frage geantwortet, wer im Triell am besten abgeschnitten hat? Kleiner – wenn auch völlig unnötiger – Tipp: Armin Laschet ist der Spitzenkandidat von CDU/CSU.

Doch bevor Spahn die Angriffslust von Armin Laschet loben kann, kündigt Anne Will zu Beginn der Sendung Ellen Ehni an. Die Chefredakteurin des WDR-Fernsehen trägt an diesem Abend die Ergebnisse von zwei Blitzumfragen vor: Die erste Umfrage wurde nach der Hälfte des Triells durchgeführt; die zweite am Ende. Rund 1500 Zuschauer sollen dafür befragt worden sein – und so ein repräsentatives Bild abgeben darüber, wie Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz auf die Fernsehzuschauer gewirkt haben.

Sinn und Unsinn der Blitzumfragen

Über die Aussagekraft solcher Blitzumfragen ließe sich nun trefflich streiten: Was bringt es, 1500 Menschen mitten in einer laufenden Fernsehsendung zu fragen, welcher Teilnehmer am sympathischsten, am kompetentesten und ohnehin der Sieger sei? Anne Will jedenfalls scheint von diesem Mittel der Meinungsbildung überzeugt zu sein, anders lässt sich ein solcher Start in die Sendung jedenfalls nicht erklären. Nun gut, machen wir es kurz: Scholz liegt demnach vorne.

Robin Alexander nimmt in der Diskussionsrunde als Erster dazu Stellung. Ihn habe das Umfrage-Ergebnis nicht überrascht. Und wohl auch Armin Laschet nicht, meint der Journalist. Mehr noch: Laut Alexander habe der CDU-Mann seine schlechten Werte sogar einkalkuliert. „Das folgt der Überlegung, er kann das als Person so nicht mehr gewinnen.“ Was Robin Alexander damit meint, erklärt er im Folgenden: Laschet setze nun nicht mehr auf Sympathie, sondern auf präzise Inhalte und versuche auf diesem Feld, seinen aktuellen Hauptkonkurrenten Olaf Scholz zu attackieren. Zu blöd nur, das Laschet hierbei offenbar inhaltlich ein kapitaler Fehler unterlief, als er Fach- und Rechtsaufsicht von Finanzminister Scholz über eine Geldwäsche-Spezialeinheit durcheinanderbrachte.

Erfrischend offen bewertet anschließend Politikwissenschaftlerin Ursula Münch die Blitzumfrage. Die Leute schauten sich das Triell doch keineswegs unvoreingenommen an, sondern hätten sich natürlich größtenteils bereits eine Meinung über die Kandidaten gebildet. Anne Will nimmt mit einem bitteren Lächeln zur Kenntnis, dass ihr Einstieg in die Sendung schon nach wenigen Minuten förmlich abgewatscht wird.

Trockene Einstiegsthemen

Doch Münch führt auch inhaltliche Gründe an. Die Zuschauer seien mit einem schwierigen Einstieg ins Triell konfrontiert worden. Zunächst die Fragen nach möglichen Koalitionen, dann der Disput um die Verantwortung von Olaf Scholz in den Skandalen um Cum-Ex und Wirecard – das seien unglaublich komplexe Themen, die Zuschauer nicht gerade in die Auseinandersetzung zwischen den Kandidaten hineinziehen würden, analysiert die Politikwissenschaftlerin.