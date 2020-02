TV-Kritik: Anne Will : Rauchende Ruinen

In einem Nebensatz formulierte Sahra Wagenknecht (Linke) den Ausweg aus der Krise. Der am Samstagnachmittag von seinem Amt als Thüringer Ministerpräsident zurückgetretene Thomas Kemmerich hätte eine Vertrauensfrage stellen können, mit Neuwahlen als Konsequenz nach seiner Niederlage im Erfurter Landtag. Was sie nicht erwähnte: Dafür hätten alle Parteien die in geheimer Wahl erfolgte Abstimmung als legitim akzeptieren müssen, um sich anschließend um die Legitimation des Bürgers für zukünftiges Regierungshandeln zu bemühen.

Das ist nicht passiert. Aus symbolischen Gründen durfte diese Wahl nicht legitim sein. Also versuchten fast alle, das Geschehen wieder ungeschehen zu machen. Ob durch „rückgängig machen“, wie es die Bundeskanzlerin von Südafrika aus kommentierte. Oder als „Bereinigung“, so Robert Habeck für die Grünen. Dieser symbolpolitische Aktionismus steht allerdings nicht in der Thüringer Verfassung und ließe sich dort auch nicht als demokratisches Verfahren regeln. So dokumentierte diese Sendung unter dem Titel „Wahleklat in Thüringen – Welche Konsequenzen hat der Tabubruch?“ das Elend eines Politikverständnisses, das die verfassungsrechtliche Substanz nicht mehr ernst nimmt. Stattdessen gefährdet es das Vertrauen der Bürger an eine an Regeln gebundene Politik.

Heldenmut oder Show?

Bisweilen wurde es schlicht absurd. Etwa als Kevin Kühnert (SPD) von den fünf Sekunden sprach, wo Kemmerich zwischen der Verkündung des Wahlergebnisses und der Annahme der Wahl seinen Anstand verloren habe. Der für seine Verhältnisse zurückhaltend auftretende Wolfgang Kubicki (FDP) nickte zustimmend, um dann seine eigene Erklärung anzubieten: Als langjähriger Berufspolitiker hätte er „mehr Nervenstärke“ als sein Thüringer Parteifreund gehabt und die Annahme der Wahl verweigert. Ob die politische Konkurrenz und die deutsche Öffentlichkeit diese Nervenstärke als Heldenmut gefeiert hätte? Sicherlich nicht. Es wäre das gewesen, was Kühnert der AfD-Politikerin Alice Weidel vorwarf: Politik als Show zu verstehen.

Die Annahme einer Wahl ist der formale Abschluss eines Verfahrens. Mit großer Geste diese Wahl abzulehnen, wäre nichts anderes als billige Effekthascherei. Entsprechend hätten die anderen Parteien und die Öffentlichkeit reagiert – da sollte sich niemand etwas vormachen. Zudem hatte die Spiegel-Redakteurin Melanie Amann berechtigte Zweifel an der Plausibilität dieser These eines politischen Unfalls bei einem überforderten Kandidaten. Aber zu solchen halsbrecherischen Argumenten wird man gezwungen, wenn die Wahl eines Ministerpräsidenten zum Symbol mit fast schon metaphysischer Bedeutung wird. Nur zur Erinnerung: Die FDP hat nicht die AfD gewählt, und es gab keine inhaltlichen Absprachen zur Tolerierung einer Minderheitsregierung durch die AfD.

„Werbeblock für die AfD“

Für diesen Irrweg in den symbolpolitischen Aktionismus gab es weitere Beispiele. So sprach Wagenknecht vom gelungenen „Coup“. Der AfD habe „diese Debatte geholfen, und hilft ihr weiter“. Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) war das nichts anderes als ein „Werbeblock für die AfD“, und „wenn das Frau Weidel nicht gesagt hätte, sagen Sie es.“ Was hätte die zumeist gerade nicht als linke Parteipolitikerin auftretende Frau Wagenknecht tun sollen? Mit magischen Beschwörungen das Offensichtliche unsichtbar machen? Das wird der CDU nicht helfen, wenn sie keinen Ausweg aus ihren Widersprüchen findet.

Altmaier formulierte zwar seine Überzeugung, ein solcher Fall wie in Erfurt werde sich nicht wiederholen. Aber an diesem Abend hatte an anderer Stelle ein CDU-Landtagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt das glatte Gegenteil formuliert: Nämlich sogar die Zusammenarbeit mit der AfD nicht auszuschließen.

Entsprechend schilderte Frau Amann die fundamentalen Widersprüche in der CDU. Für viele Wähler in Thüringen sei Bodo Ramelow „schlimmer als Björn Höcke.“ Sie persönlich könnte das zwar nicht nachvollziehen, aber manche Wähler können bekanntlich auch bei uns Journalisten so manches nicht nachvollziehen, um das einmal weiterzudenken. Angesichts der Führungsschwäche in der CDU wollte die Spiegel-Journalistin nicht einmal mehr ausschließen, dass von der CDU bis zur Bundestagswahl nur noch „rauchende Ruinen“ übrig bleiben.