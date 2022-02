Kritik an Döpfner : Sturm im Wasserglas oder auf die Bastille

Dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) steht ein Machtkampf ins Haus. Es wird auf jeden Fall ungemütlich. Am Montag treffen sich die Delegierten des Verbands zu einer außerordentlichen Versammlung. Dann steht nicht nur der Kurs, den die Verlage einschlagen wollen, auf der Tagesordnung, sondern auch, ob der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner weiterhin Präsident des BDZV bleibt.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien".

Gegen ihn hat sich im Verband eine Opposition gebildet, an deren Spitze sich nun ganz offen die Funke Mediengruppe aus Essen stellt. Sie schlägt in einem Diskussionspapier, über das zunächst das Branchenblatt „Horizont“ berichtete, nicht nur vor, dass die vier großen Verlegerverbände enger zusammenarbeiten, vor allem im Marketing und mittel- oder langfristig sogar verschmelzen könnten – der BDZV, der Zeitschriftenverlegerverband VDZ, der Verband Deutscher Lokalzeitungen VDL und der Bundesverband der Deutschen Anzeigenblätter BVDA. Die Funke-Gruppe hat auch erhebliche Zweifel, ob Springer-Chef Döpfner der Richtige an der Spitze des Zeitungsverlegerverbands ist. Man könnte auch sagen, sie fordert ihn in nur leicht verklausuliert zum Rücktritt auf.