„Thadeusz und die Künstler“ : Krisenfernsehen

Die Gäste bei „Thadeusz und die Künstler“: (von links): Mieze Katz (Sängerin der Gruppe MIA), Markus Brück (Bariton an der Deutschen Oper), DJ Cinthie (House-DJ und Plattenladenbesitzerin), Dinu Tamazlacaru (Erster Solotänzer des Staatsballetts Berlin), Sesede Terziyan (Schauspielerin, u. a. am Gorki Theater). Bild: Screenshot/rbb

Schauen Sie noch Fernsehen? Sie bezahlen schließlich dafür. Wie geht es Ihnen dabei? Nach einem harten Tag schaffen Sie es mit Glück gegen neun vor den Schirm, und dann reden wieder nur alle. Harte Kost, oder? So viel harte Informationen, belegt mit harten Fakten, garniert mit harten Meinungen und der beinharten Freude am Herauf- und Herabwürdigen verantwortlicher oder verantwortungsloser Beteiligter. Da kann es passieren, dass Sie vor dem Fernseher liegen wie Scheiblettenkäse auf der Heizung und dennoch geistig völlig verspannen und Hund oder Katze anschreien, weil sie die Einzigen sind, die es noch mit Ihnen vor dem Fernseher aushalten.

Klar: Da auch private Treffen nur noch über den Schirm laufen, wirken Talkformate, als müsse man jeden Tag nach Feierabend mit dem Bayer, dem FDP-Heini, dem Virologen, dem Typen von den Grünen und, wenn es gut läuft, Dieter Hallervorden in Zoom-Konferenzen sitzen, dürfe aber selbst nichts sagen. Wagt mal eine Runde den Versuch, das Virus zu ignorieren, geht es um Themen wie Wohnungspolitik, die – bedenkt man die jüngsten Villenkäufe in Dahlem – so entspannend sind wie ein Biss ins Starkstromkabel. Andere Klönschnackrunden, die nicht im Ersten oder Zweiten laufen, sind wiederum so unterhaltsam wie eine auf VHS aufgenommene Tanzteerunde im großen Saal bei Krößmann anno 1987.

Zu sagen, dass Rettung naht, ist übertrieben. Aber es gibt auch ein Guerrilla-Gegenprogramm in der Talk-Tundra. Einem Beispiel kann man an diesem Dienstagabend im „rbb“ beiwohnen. Da hat sich Jörg Thadeusz für die Sendung „Thadeusz und die Künstler“ ebensolche eingeladen. Und siehe da, sie sind zwar etabliert, aber keine Dauergäste bei Plasberg-Will-Maischberger. Und so kommt es, dass sie noch Worte übrig haben, die mal klug, mal warm und mal weniger ernst gemeint sind. Obwohl es den Eingeladenen (Mieze Katz, Sängerin der Gruppe MIA, der Balletttänzer Dinu Tamazlacaru, der Bariton Markus Brück, House-DJ Cinthie und die Schauspielerin Sesede Terziyan), vor allem ihrer Zunft, überwiegend dreckig geht. Ihr Körper ist das Instrument ihrer Kunst. Beides kann sich nur vor Publikum entfalten und ist, wie es Sesede Terziyan ausdrückt, „nicht für die Büchse gedacht“ (gemeint ist der Bildschirm).

Trotzdem gelingt hier eine gut gelaunte Gesprächsrunde, in der man den Gästen auch dank hochauflösender Close-Ups nahekommt – als säße man mit am Tisch. Natürlich fragt Thadeusz mitunter etwas onkelig nach, ob sich die eine oder andere Künstlerin einen Fan mit nach Hause nehmen würde, veredelt sein Handwerk aber auch mit Fragen wie jener, in der er von Dinu Tamazlacaru wissen will, was ihm nach einem Auftritt am meisten weh tut. Mitunter stehlen ihm Markus Brück und Cinthie die Show, aber glücklicherweise darf der Moderator sie einfach reden lassen, bis das Zahlenschildchen im Hintergrund hoch gehalten wird. Großes, entspanntes Plauderfernsehen und eine Kunst, die genau für diese „Büchse“ gedacht ist. Vor allem in Krisenzeiten.

Thadeusz und die Künstler läuft heute, 22.30 Uhr, im rbb.