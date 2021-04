Krise des Kulturradios : Für wen wird das Programm eigentlich gemacht?

Funkhaus des RBB am Theodor-Heuss-Platz in Berlin. Unter wirbauenum@rbbkultur.de verschickt der Sender E-Mails, die verärgerte Hörer besänftigen sollen. Bild: dpa

„Ein Mann, der was zu sagen hat und keine Zuhörer findet, ist schlimm dran.“ Für den heutigen Rundfunk hat sich das von Bert Brecht in dessen „Radiotheorie“ beschriebene Dilemma exponentiell verschärft. Der Mann, der sich heute vors Mikrofon setzt, muss genau wissen, in welche Nische er spricht und an wen er sich wendet. In Frage kommt etwa der „souveräne, optimistische Macher“, dem beruflicher Erfolg und soziale Werte wichtig sind; für den Lust und Erotik einen hohen Stellenwert haben; der spontan und emphatisch ist; der Partys, Kino und Konzerte besucht, aber auch Spielkonsolen bedient; der noch jung ist, aber schon einen hohen Lebensstandard genießt und als early adopter sehr technik- und internetaffin ist.

Wer mag das sein? Es ist der „Moderne Etablierte“. Er gehört zu einer der zehn Zielgruppen von Mediennutzer-Typen, deren Hörverhalten mit einem „Emotional Branding Monitor“ (EBM) – einem „Verfahren zur Offenlegung unbewusster Wahrnehmung“ – „passgenau“ und auch prozentual erfasst wird. Basis für den EBM sind die „Neurowissenschaften“, die „zutage gefördert haben, dass sieben voneinander unabhängige basale Emotionssysteme die Grundlage unseres Denkens und Handelns bilden“.